Encerrona de aspirantes priístas a la dirigencia concluye con acuerdo Inician el diálogo en busca de la unidad en torno a una sola planilla, sin que se pusieran todavía de acuerdo. En una reunión a puerta cerrada, fueron sentados nueve aspirantes a la dirigencia municipal del Partido Revolucionario Institucional, PRI, con la delegada especial Margarita Viñas Orta, quien hizo el llamado a los priístas a sumarse y buscar el consenso para presentar una propuesta de unidad, por lo cual se firmó un pacto de no agresión. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios En la foto aparecen ocho de los nueve aspirantes, así como la dirigente del CDM del PRI Teresa Hernández y la delegada estatal Margarita Viñas Orta La reunión se llevó a cabo en un restaurante del Barrio de El Carmen, en punto de las 17:00 en donde fueron convocados mediante mensajes y llamadas telefónicas directas aquellos militantes que manifestaron una intención de participar en la contienda por la dirigencia del comité municipal, asistieron nueve aspirantes. Los cuales fueron: Roberto Vega Rubio, Zenen Santander, Lorenza Martínez, Rafael Hervert Carballo, Guadalupe Zavala, Mario Solorzano, Pascual Antonio Hernández, Eduardo Domínguez del Ángel y Carlos Zúñiga Ávila, mientras que la reunión fue encabezada por la presidenta del comité directivo municipal Teresa Hernández Montes y la delegada especial Margarita Viñas Orta. Sentados alrededor de una mesa la delegada les informó a los militantes que la intención de la dirigencia estatal es que se pueda conformar una planilla de unidad para evitar los desgastes de una contienda interna y que finalmente puedan salir fortalecido el partido, en el entendido que no habría de elegirse en esa misma reunión. Cada uno de los militantes fueron externando los pros y contras de conformar una planilla de unidad, señalando algunos que no era una garantía ya que se tendría que contar con el apoyo de los sectores a nivel estado para la validación del nombramiento y además tiene que ser una persona que logre sumar a los sectores. El llamado de la delegada fue en el sentido de cerrar filas y evitar caer en las confrontaciones internas del partido, por lo que se les pidió que firmaran un acuerdo de no agresión entre los aspirantes a fin de evitar el resquebrajamiento antes y después del proceso interno. Algunos militantes que supieron de la reunión acudieron para conocer de que se trataba sin embargo se les dijo que no podían estar presentes ya que era solamente para aspirantes, entre ellos el coordinador municipal de la CNOP, Antonino Rivera Pacheco, a quien la delegada pidió que se retirara del lugar. La reunión transcurrió a lo largo de más de tres horas en que los asistentes se sentaban, se paraban, caminaban alrededor de la mesa, salían a la terraza a fumar un cigarro para calmar la tensión pero sin emitir ningún comentario volvían al interior del restaurante a seguir el debate, hasta que finalmente acordaron firmar el pacto de no agresión y entregar su papelería, en espera de que se les convocara nuevamente a otra reunión, sin que se contara con una propuesta clara de quien habrá de ser propuesto. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Agendan pagos de 65 y más a través de giros nacionales Realiza alcalde gira de resultados en infraestructura educativa Rastro municipal niega servicios a mujer para sacrificar un cerdo Cerdo no fue acreditado con la guía ganadera: Rastro Recibir animales sin Documentación pone en riesgo a todos: Ganadera