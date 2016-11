Agendan pagos de 65 y más a través de giros nacionales Para los beneficiarios del programa que no pudieron retirar su recurso del bimestre noviembre- diciembre mediante la tarjeta bancaria. La oficina de Enlace Municipal del programa 65 y Más Pensión para Adultos Mayores que dirige Ma. Gracia González Hernández informa a los beneficiarios del programa que no pudieron retirar su recurso del bimestre noviembre- diciembre mediante la tarjeta bancaria las fechas y lugares en las que podrán cobrarlo mediante giros nacionales. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Beneficiarios que asistan a recoger el pago deben llevar la copia de su credencial de elector. Las fechas de pago se extienden desde el 30 de noviembre hasta el 9 de diciembre en diversos horarios para lo cual se agenda de la siguiente manera: beneficiarios que comprenden el sector Tamazunchale están citados del 30 de noviembre al 9 de diciembre en las oficinas de SEDESOL (planta baja del registro civil) en un horario de 5 a 7 de la tarde, el sector que comprende las localidades de Cuapacho, Tantoyuquita, Rancho Quemado, La Fortuna, El Ranchito, Ixtlapalaco Vega, Tenextipa, El Piñal, La Laguna, Tacial y Huazalingo han sido notificados de que deberán presentarse el lunes 5 de diciembre de 8 de la mañana a 1 de la tarde en la Unidad Deportiva Tamazunchale. Las localidades de Choteo, Quinta Chilla, Ecuatitla, Tencaxapa, Xomoco, Col. Nezahualcóyotl, Tenexco, Xaltipa, Tetlama, Tamacol, Barrio San Rafael y Barrio San Rafael Sol deberán asistir el martes 6 de diciembre a la UDETA; el grupo de beneficiarios de las comunidades de Cuitlamecaco, Tepetzintla, Huichapa, Texopis, Coyol Vega Larga, Texochitl, Pahuayo San Miguel, Teozeloc, Los Tamarindos, Tetlama, Las Estacas, Vega Larga e Ixtlapalaco se presentarán en la cancha municipal el miércoles 7 de diciembre , ambos sectores en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Es importante que todos los beneficiarios que asistan a recoger el pago lleven la copia de su credencial de elector como identificación o en caso de que se encuentren enfermos asista el representante con una constancia médica del beneficiario para poder acceder al recurso. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Encerrona de aspirantes priístas a la dirigencia concluye con acuerdo Realiza alcalde gira de resultados en infraestructura educativa Rastro municipal niega servicios a mujer para sacrificar un cerdo Cerdo no fue acreditado con la guía ganadera: Rastro Recibir animales sin Documentación pone en riesgo a todos: Ganadera