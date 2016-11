Transparentan viáticos de alcalde Javier Pacheco “Si en algo se ha caracterizado la presente administración municipal es precisamente en materia de transparencia, donde cada peso que se gasta se justifica”, afirmó el Tesorero Municipal, Alejandro Zendejas Pelaez. Xilitla, S.L.P.- El Tesorero del Municipio de Xilitla, Alejandro Zendejas Pelaez, informó que los gastos por concepto de viáticos del alcalde Javier Pacheco Sánchez, suman poco más de 325 mil pesos del mes octubre de 2015 a noviembre de 2016. Axtla | Axtla 0 Comentarios “Son acusaciones serias que se tienen que comprobar, hay libertad de expresión pero no libertad para difamar”, aseguró el alcalde, Javier Pacheco. “Si en algo se ha caracterizado la presente administración municipal es precisamente en materia de transparencia, donde cada peso que se gasta se justifica”, afirmó el Tesorero Municipal, Alejandro Zendejas Pelaez, tras las acusaciones contra el alcalde, Javier Pacheco Sánchez de gastar 2.3 millones de pesos en viajes. Alejandro Zendejas, dijo que en los tres primeros meses del año 2015 se reembolsó al edil por gastos de viáticos la cantidad de $164,848.88 y $160,595.47 en lo que va del presente año. También dio a conocer que las cantidades que se exhiben en el portal de transparencia corresponden de manera global a los viáticos de varios de los funcionarios y jefes de área erogados en las comisiones asignadas. El alcalde, Javier Pacheco Sánchez, viajó a Japón en el mes de abril de 2016, los gastos de ese viaje, dijo la Tesorería, no fueron cubiertos por el ayuntamiento; en el reporte de gastos de los meses de abril y mayo no se solicitó reembolso por concepto de viáticos por parte del alcalde xilitlense. Pacheco Sánchez, negó haber viajado a Brasil durante los Juegos Olímpicos, incluso el día en que supuestamente se encontraba en Brasil, publicó en sus redes sociales la agenda de actividades que realizó ese día en el municipio de Xilitla. “Son acusaciones serias que se tienen que comprobar, hay libertad de expresión pero no libertad para difamar”, aseguró el alcalde. El Tesorero Municipal comentó que los cortes de caja mensual han sido aprobados por los integrantes del Cabildo pertenecientes a distintas fracciones partidistas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Trabajadores municipales sí recibirán su aguinaldo Bebidas adulteradas detecta en el municipio Seguridad Pública Secundaria organiza tercera exposición canina este domingo IMM impartió conferencia a mujeres en el día internación contra la eliminación de la violencia 42 toneladas diarias de basura durante la Feria