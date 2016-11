En foco rojo la Huasteca de perder su producción agrícola

Lo anterior los señaló Edgar Villaseñor Franco, secretario regional para México, Centroamérica y El Caribe de ICLEI, durante su visita a este municipio para hacer un llamado a la conciencia de los presidentes municipales, y apliquen recursos en programas de desarrollo sustentable, pues lamentó que el tema ambiental al no ser políticamente rentable, pasa inadvertido para los gobiernos locales. Su teoría se confirmó, luego que a la reunión que convocó a los 20 municipios de la Huasteca, únicamente asistieron seis representantes de alcaldes, provenientes de Tamasopo, Ciudad Valles, Tanlajás, Xilitla, Coxcatlán y Tancanhuitz, además de la alcaldesa Yolanda Cepeda Echavarría, como anfitriona y Presidenta del ICLEI. Porque el tema de biodiversidad no representa votos a los políticos, es que se ha dejado de lado el tema ambiental, pero en consecuencia la región se encuentra en un punto crítico por la disminución o riesgo de pérdida en su producción agrícola; y es la caña una de las más afectadas actualmente. Tan sólo a nivel nacional se prevé a mediano plazo, la pérdida del 50 por ciento de la producción de caña, y localmente se traduce en un índice similar. El funcionario del organismo internacional, explicó “la Huasteca es foco rojo por la gran cantidad de biodiversidad sensible que se tiene, pero además, por el nivel de marginación en su población, porque la gente que menos recurso económico tiene, es la que menos puede atender su salud ante las consecuencias de los fenómenos meteorológicos por el calentamiento global”.