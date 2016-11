Regidor se inconforma por boletos del Ichichtón Son para apoyar la causa del Ichichtón, sin embargo refirió Eduardo Castro Ortiz que si no los venden se los descuentan de la nomina a los trabajadores Tancanhuitz, S.L.P.- Aun cuando la causa es noble, la entrega de boletos de forma obligatoria para apoyar al Ichichtón, molesta a los trabajadores municipales, que se encuentran siendo respaldados por el regidor panista Eduardo Castro Ortiz. HUASTECA POTOSINA | Tancanhuitz 0 Comentarios Regidor panista señala venta de boletos del Ichichtón de forma obligatoria a los trabajadores del ayuntamiento. Según los señalamientos del edil, algunos trabajadores se han acercado a él, para inconformarse por la entrega de boletos que se han hecho por parte del DIF y la UBR para el Ichichtón 2016 “el problema es que lo hagan obligatorio, si se los entregaran para la venta pero aceptaran que si nos los venden los regresen está bien, pero si no los venden se los descuentan” aseguró al dar a conocer que estos boletos son para la rifa de una motocicleta y una laptop. Dijo que los trabajadores que se han acercado a su persona, ganan mil 300 pesos quincenales y les otorgaron dos boletos de 200 pesos cada uno, “pero los que ganan más les dan más y a los regidores pues nos dan 5, yo no los acepto y no acepto que me descuenten de la nómina, porque no es ayuda voluntaria la que nos están pidiendo con ello” puntualizó. Por su parte el Alcalde Rodolfo Aguilar Acuña aseguró que los boletos les fueron entregados a los trabajadores de forma voluntaria “los boletos son a voluntad de los trabajadores, ellos se involucraron para apoyar el proyecto del Ichichtón, no los estamos obligando a nada”. Así mismo dijo que en ningún momento se les ha dicho que se vaya a descontar de la nómina “no lo estamos haciendo, ni se les ha dicho eso, además que este es un trabajo que cada año desde hace administraciones atrás se viene realizando” dijo. Y remarcó la importancia de apoyar al Ichichtón “Los invitamos a todos para que apoyen esta noble causa como lo es en beneficio de las personas con discapacidad, esto no es obligatorio, es de conciencias” puntualizó sin ahondar más en el asunto. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Solamente 100 de 150 estufas pudieron tramitarse Sólo 50 % de cobertura en vacunación contra influenza Anuncia el alcalde 5 despidos más dentro del ayuntamiento Ultima detalles de la clínica funcionaria federal del IMSS en su visita a este municipio A punto de tronar asamblea panista para renovar Dirigencia Municipal