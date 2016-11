Continúa alerta por roba chicos “Ya estamos más tranquilos, pero no dejamos de estar al pendiente de lo que pueda pasarles porque si es un riesgo”; Rosalinda Martínez Lárraga Tanlajás, S.L.P.- Aun cuando actualmente la seguridad se muestra tranquila en el municipio, madres de familia siguen en alerta ante la posibilidad de que se pueda registrar algún robo de menores, como el que estuvo a punto de perpetuarse hace dos meses. HUASTECA POTOSINA | Tanlajas 0 Comentarios Estudiantes son protegidos de robo por sus padres de familia, ante un hecho ocurrido recientemente, la población sigue en alerta. En entrevista con Rosalinda Martínez Lárraga comentó que hace dos meses aproximadamente, se registró un intento de robo a una ama de casa que se encontraba comprando unos útiles cuando de manera repentina vio que su hija ya no se encontraba a su lado, por lo cual comenzó a buscarla descubriendo que la menor era llevada por dos individuos, logrando por fortuna rescatarla en el momento. Ante esto se generó la alerta y en las escuelas pidieron a los padres de familia que diariamente recogieran a sus hijos “ya no los dejaban salir solos, teníamos que ir nosotros a la escuela y hasta entonces los entregaban, mientras no” señaló. Sin embargo reconoció que actualmente las calles se encuentran tranquilas por lo cual ya muchos no van pos sus hijos “sin embargo no nos descuidamos porque a lo mejor es lo que esperan, estamos al pendiente de ellos todos los días” aclaró. Señaló que la seguridad que se brinda en las calles por parte de las corporaciones es vital para que los pobladores se sientan tranquilos, a pesar de que no cuentan con el equipo suficiente para el combate de la delincuencia. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Ganadera no pudo cobrar renta al Ministerio Publico En espera de convocatoria para el cambio del PRI local Posible reelección de Adán Lárraga en Asociación Ganadera Hoy circuito itinerante intercultural en San Nicolás Biblioteca prepara las actividades decembrinas