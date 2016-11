Ganadera no pudo cobrar renta al Ministerio Publico

Y es que en dialogo con el presidente de la Asociación Ganadera Local Adán Ahumada Lárraga comentó que al inicio de su periodo al frente de la asociación, se encontró con diferentes problemas, entre ellos la falta de pago de renta de las oficinas utilizadas como Agencia del Ministerio Público, lo cual buscó hacer valer y poder recuperar el recurso. Sin embargo al no haberse actualizado cuentas, el Registro Federal de Contribuyentes entre otros trámites legales de la asociación, no se pudo hacer valido dicho cobro, al no contar con la validez legal para ello, por lo cual se optó por iniciar con los trámites de regularización que se requieren. Por ello hasta la fecha no se pudo recuperar los más de 40 mil pesos que adeuda la Agencia del Ministerio Público, aunque no se descarta que esto pueda ser posible si se reúnen los requisitos correspondientes.