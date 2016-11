Sin definir días de aguinaldo a trabajadores municipales

El jefe de la comuna, refirió que sí habrá aguinaldo, sin embargo, dijo no se ha definido cuánto, primero se tienen que revisar las finanzas “eso lo está checando el Tesorero y se les pagará conforme a la Ley, lo que les corresponde”, aclaró. En este mismo contexto, el Tesorero Municipal, Alejandro Cendejas, explicó que aun no se define cuántos días de aguinaldo les serán autorizados a los trabajadores y será hasta en los próximos 10 de días del mes de diciembre cuando se sepa la cantidad económica de la participación y en base a eso se estará definiendo cuantos días les serán otorgados. “Se cuenta con aproximadamente 600 trabajadores en total y aun no sabemos cómo venga la participación y si tengamos que acudir a solicitar un crédito para el pago de aguinaldos”, aclaró Alejandro Cendejas, Tesorero Municipal.