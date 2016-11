Apreciaciones El dirigente del Partido Revolucionario Institucional Alejandro González Enciso, ayer tras su evento de capacitación a campesinos fue entrevistado sobre el escenario municipal que vive Ixmiquilpan, sobre todo con respeto al actual gobierno municipal, donde ya no se perciben choques en el cabildo, donde los regidores aparecen más sueltos en su desempeño, más libertad, mayor apertura política. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Alejandro González Enciso es preciso y expresa de manera honesta en torno a un escenario en el cual en la administración anterior de 4 años siete meses los regidores se volvieron unos caníbales y el entonces alcalde Cipriano Chárrez, cual reyesito de pueblo buscaba que todos actuaran como robots y a una orden de él se atendiera, y si no iba a reventar a patadas puertas y ventanas. El anterior alcalde se los llevaba a pasear, como lo hizo con la síndico Elena Hernández Benítez, metió a la cárcel a algunos reporteros que hoy son los corifeos del legislador, que por supuesto tuvo que pagar un alto precio económico, importándoles un comino la dignidad a quiénes hoy le sirven de alfombra. Fue un escenario que rayó en la mayor de las desvergüenzas con una oratoria dirigida a la más alta falsedad. Al menos hoy Pascual tiene mucho a su favor, el derecho a la duda de cómo será su gobierno, el derecho a una esperanza de trabajo distinto, por supuesto una actitud más conciliadora con el grueso de la sociedad en general, con los que no piensan como ellos, hoy se aprecia que podremos ver una “Navidad en Familia” que vendrá éste próximo 6 de diciembre en que se espera la presencia del gobernador del estado Omar Fayad Meneses acudiendo a ser testigo a que en este municipio hay un alcalde con actitud receptiva, positiva, que entiende la entidad de gobierno como una oportunidad para compartir el servicio público por el bien de la gente como objetivo final. Y también esto deja lecturas claras para aquellos pervertidos por el ego personal. Para los ambiciosos de visión corta y lengua larga. Esos enfermos en protagonismos son y serán siempre para quienes son oportunistas de la necesidad para saciar cuestiones de egos personales, no más allá de una oralidad de buenas intenciones con la gente, que tratan de incendiar con su vocabulario de serpiente para enfrentar a los hermanos indígenas de las comunidades y les dicen que si no están con él están en contra. Cosa más errónea que la forma de pensar del legislador Cipriano Chárrez Pedraza. Pero la gente comienza a dar un viro a la realidad, la comunidad no puede estar eternamente enfrentada, ya el legislador quemó sus dos guerritas en pólvoras de salva, San Juanico y ahora Dios Padre ¿Cuál sigue? Porqué no se mete al Tephé o a San Nicolás, a Maguey Blanco, qué acaso ahí le mide al escenario, la gente lo conoce, sabe de sus cuestiones de operar a la gente para confrontarla y ya nadie le cree sus mentiras de que hace gestiones millonarias y que es una persona que baja miles de millones, ahora entenderá que su firma de alcalde para eso servía, para amortiguar el recursos que gobierno federal y estatal entregaba de manera institucional y que a los campesinos los vendía como carne de cañón, que el presupuesto federal y estatal se lo daban por plantones y marchas, cosa más falsa que él. Esto no solo lo ve el PRI, lo ven las organizaciones sociales, que el legislador solo ha sido un protagonista excesivo que burló a los campesinos, con escenarios montados para una causa de ser legislador, y fue así como los llevó, Pascual Chárrez por otra parte no le vemos esa dinámica, no está en esa situación, es totalmente un contraste de institucionalidad, él quiere hacer las cosas en beneficio de la gente y deja en claro que él no requiere de marchas y plantones para ayudar a la gente. No requiere de falsas expectativas a la sociedad para hacer su trabajo, su labor, que para eso fue elegido, para gobernar, no para crear trincheras de confrontación. El abogado Nicolás Martín Mendoza, hijo del ex alcalde priista Alfonso Martín sigue manchando el apellido familiar. No, si estos son los amigos, para que quiere enemigos, el abogado quien fue candidato del PRD y se sumó a Pascual Chárrez contaba con un sueño de llegar a ser secretario del ayuntamiento. Con estas actitudes no sería recomendable para Pascual Chárrez tener a alguien cuestionado por la sociedad, y con poca seriedad. Julio César Llorente Bravo el ex delegado de El Carmen, máximo cargo que ha ostentado en su vida y quien vociferaba a los cuatro vientos que sería oficial mayor o secretario de finanzas, que ya se imaginaba ofreciendo dinero y salir de pobre, anda de regreso con Don Ponchito, el delegado. Al no tener mayor vuelo que su imaginación de esa persona tuvo que regresar al suelo donde nunca se ha despegado, más que en su imaginación. El también que se dice aspirante a la dirigencia municipal del PRI, otro sueño guajiro. Este si intentó usar hasta la campaña de su candidato Edgar Facundo Guerrero para facturar papelería inexistente y ganarse unos pesos. Aun no llegaba al sueño de poder y ya maquinaba en su mente como hacerse de unas monedas de manera irregular. Como bien dice el adagio popular “Dime con quién andas y te diré quien eres”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones