Tras la convocatoria realizada por parte del alcalde perredista Domingo Rodríguez Martell del municipio de Tanlajás para que habitantes del lugar lo acompañaran a la capital del estado para llevar a cabo una manifestación de presión para que los recursos de la CDI sean realmente destinados para los pueblos y comunidades indígenas, en este caso para el municipio tanlajense, logró una respuesta aceptable al conseguir la salida de tres camiones, entre los cuales sin embargo se encontraba personal de la administración como lo son funcionarios de primer nivel y hasta regidores de oposición como es Antonio González Gómez, que aun cuando su interés es el buscar recurso para el municipio, no dejó de impresionar a algunos el que acudiera, ya que el evento fue proclamado del Partido de la Revolución Democrática y sobre todo del movimiento indígena, que desde antaño conformó el alcalde y que ahora fue retomado al inicio de su administración. Lo peor del caso en este viaje, fue que el mismo día de ayer se encontraba programada una asamblea con los regidores y funcionarios para tomar acuerdos en torno a la ley de ingresos 2017, la cual para ser proclamada sesión de cabildo no contó con el quórum legal y para la toma de decisiones de algunos departamentos no se encontraban los responsables de los mismos y no se toman en cuenta acuerdos en beneficio de la dependencia a su cargo. En Huehuetlán, serios señalamientos hacen a la administración actual y anterior han surgido ante la falta de terminación de obras. como es el caso de las calles de la delegación de Huichuihuayán en donde ya tiene más de un año que se comenzaron los trabajos y hasta el momento no han sido concluidas, y aunque los detalles son pequeños estos molestan a los pobladores, sobre todo a aquellos que desde el inicio de los trabajos en el lugar se oponían a que esta obra se realizara a pesar del cambio de imagen que se dio, pero que se empaña ante la basura que diariamente se genera en el lugar y que en algunas ocasiones van a dejar en las mismas instalaciones de la delegación, ya que los camiones del ex alcalde no se dan a basto con el acarreo de los desechos.