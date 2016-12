Apreciaciones Las reacciones a la reunión del PRI con los aspirantes a la dirigencia ha generado diversas reacciones hacia el exterior tanto de aprobación como de rechazo hacia quienes fueron considerados para este proceso, ya que hay quienes señalan que no todos cuentan con los méritos suficientes para estar en la lucha, y claramente buscan solamente negociar algún espacio para al menos no quedarse fuera. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Y aun cuando se espera que la negociación se dé entre los nueve aspirantes se sabe han comenzado los acercamientos para ir descartando en base a las canicas que cada uno tiene y el respaldo que los mueve ya que finalmente se busca una representatividad de grupos en la dirigencia. Aunque otro señalamiento es que las invitaciones fueron realizadas de manera selectiva y dirigida hacia ciertos actores sin abrir realmente la convocatoria a participar, lo que deja fuera a varios liderazgos que bien pudieran haber alzado la mano teniendo en cuenta que es un proceso abierto en donde no se toma en cuenta el hecho de haber figurado en otros partidos o el haber sido presidente de partido en otros tiempos. la situación se torna confusa ya que aun no se tiene un balance actualizado de parte de la tesorería sobre las finanzas del municipio y hasta donde le permitirá poder cumplir con estas prestaciones, debido a los recortes presupuestales que se han aplicado. Aunque una garantía del alcalde es que todos habrán de ser considerados para que no se queden sin este recurso en esta temporada, se está revisando cuantos días finalmente se podrán otorgar, ya que la opción finalmente es que se haga en dos o más emisiones dependiendo de las condiciones de cada trabajador. El tema del recorte de personal no es algo que se descarte tampoco, ya que si bien el ayuntamiento ingresó con una plantilla elevada de trabajadores, ahora se tendrá que ajustar al presupuesto que se tenga, aunque la queja precisamente es que no se tiene personal suficiente para dar atención en algunos departamentos y existen áreas donde buscan refugio quienes pretenden librar el trabajo pesado, siendo curiosamente los sindicalizados quienes menos objeciones tienen para trabajar. Pese a que la institución en la que estudia y además ocupa un cargo como representante de los estudiantes le ha dado el respaldo para deslindarlo de los hechos ocurridos durante el concurso de la canción organizado por la UNITAM en la plaza principal en donde protagonizó un zafarrancho con familiares de una de las concursantes que resultó ganadora. Juventino Durán mantiene una postura a todas luces política buscando protagonismo y provocar reacciones a su favor, situación que es válida, puesto que finalmente pretenden capitalizar políticamente cualquier situación que se presente a su favor lo cual termina comprometiendo la labor realizada por la institución y llevándola por inercia a una confrontación innecesaria con la administración municipal, aun cuando siempre ha existido buena relación con los anteriores directivos que han mantenido cada cosa en su lugar, desligando la cuestión política de lo académico como sucede con el resto de las instituciones de nivel superior en donde no se han presentado situaciones similares. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones