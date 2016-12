Detectaron 12 casos de VIH en la JSV en este año Hasta el cierre del pasado lunes 28 de noviembre, la Jurisdicción Sanitaria Número 5 ha detectado en los cinco municipios que la conforman, un total de 12 casos positivos del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) que causa el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios HOY SE CONMEMORA el Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA y habrá actividades diversas en la zona Lo anterior fue informado por el jefe de la JSV Francisco Adrián Castillo Morales, quien añadió que este jueves 1º de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA y por tal motivo emprenderán acciones de sensibilización a la población para acercar los servicios que ofrece la Secretaría de Salud. Explicó que no solo en esta fecha el personal de la JSV a través de la Unidad Especializada emprende acciones de este tipo sino que hasta el momento en este 2016 han realizado un total de 9 mil 100 pruebas rápidas de detección del VIH de los cuales han detectado 12 casos nuevos. Enfatizó que dicha cifra disminuyó con respecto al 2015 ya que en ese año se detectaron 20 casos nuevos aunque cabe destacar que aún faltan 30 días para que culmine este 2016. Este día dijo, personal de la Secretaría de Salud realizará una Jornada con una serie de actividades e instalará módulos de información, de realización de pruebas rápidas en las unidades la JSV y en espacios públicos. “Año con año se detectan casos y lo más importante es hacer la detección oportuna para instalar un tratamiento oportuno completamente gratuito a la población en el CAPACITS y con ello mejora la calidad de vida hasta no tener rastros del virus” expresó. Aunque el VIH no tiene cura explicó que si se detecta a tiempo, al paciente pueden aplicársele medicamentos antiretrovirales que impedirán que a la postre desarrolle el Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida. “Puede ser que los detectemos en etapas donde ya tienen el desarrollo de la enfermedad, es muy diferente detectar un VIH positivo a un paciente que ya tiene el Síndrome, cuando ya se tiene su sistema inmunológico muy comprometido” finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Marcha en protesta hizo UNTA; dialogarán con el SGG y el PGJE Niega Antolín Etienne meta mano en pleito entre UNTA y su hermana AMOTAC rechaza propuesta que hizo Mario Mendoza Exhibirán más de 300 “Vochos” en apoyo al DIF Aún sin definirse premios municipales de la juventud