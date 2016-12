Dirigente tendrá que sacrificarse por el PRI, y no podrá ser candidato Respecto a los señalamientos que se han hecho en torno a que existen figuras que en un momento dado figuraron en otros partidos políticos, la delegada señaló que actualmente el PRI es de puertas abiertas y que se está dando la oportunidad a quien lo desee. Como parte de los acuerdos que se establecieron al interior del grupo de aspirantes a la dirigencia del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, PRI, se estableció que quien sea nombrado presidente o presidenta tendrá que sacrificarse por el partido y no podrá ser candidato a presidente municipal. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Margarita Viñas Orta, delegada estatal del PRI Al respecto Margarita Viñas Orta señaló que dentro de la sesión que se sostuvo a puerta cerrada el pasado martes por la tarde, se hizo primeramente el pronunciamiento de quienes tienen aspiraciones para que estén identificados y que finalmente midan sus posibilidades a fin de que accedan a ceder el espacio a un solo compañero que pueda encabezarlos. Explicó que esto no sustituye a la convocatoria ya que esto vendrá a regular en base a los estatutos del partido quien podrá y quien no podrá ocupar el cargo, además de buscar el respaldo de los sectores a nivel estatal y local para que pueda realizar un buen trabajo de cara hacia el proceso del 2018. Sin embargo explicó que además del pacto de no agresión que se firmó entre los aspirantes que asistieron, se acordó que quien sea electo, tendrá que sacrificarse por el partido y cumplir con el encargo hasta el final, por lo tanto no podrá ser candidato a presidente municipal en el siguiente proceso electoral. Respecto a los señalamientos que se han hecho en torno a que existen figuras que en un momento dado figuraron en otros partidos políticos y que esto podría representar un impedimento para participar la delegada señaló que actualmente el PRI es de puertas abiertas y que se está dando la oportunidad a quien lo desee, reconociendo el trabajo y liderazgo de cada uno de los aspirantes. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Autoridades no avisan que taparan las calles con juegos Encerrona de aspirantes priístas a la dirigencia concluye con acuerdo Agendan pagos de 65 y más a través de giros nacionales Realiza alcalde gira de resultados en infraestructura educativa “XII Foro Lector” habrá en la Macedonio Acosta