Autoridades no avisan que taparan las calles con juegos  

Moisés Hernández Antonio, comentó que en cuanto al caos vial, la situación ha estado un poco complicada a causa primeramente de la reparación de la calle Juárez y aunado a eso, los juegos que acaban de llegar, así como también las peregrinaciones que ya van a comenzar, entonces a la gente eso les molesta ya que por esta razón se retrasan los microbuses y tardan más en llegar a su destino.

“Como transporte debemos estar preparados para estas situaciones, debemos de trabajar de la mano con Plazas y Mercados, con los trabajadores del Ayuntamiento, con Protección Civil, para de esta manera sacar adelante estos cambios que tienen que hacerse, como sucedió en esta ocasión, ya que los juegos mecánicos llegan a instalarse de repente sin prever las cosas, pero si es un poco molesto que no te lo digan porque los operadores empiezan a batallar y para las personas, porque ya no saben dónde tomar los microbuses, y para los operadores es difícil pararse en cualquier lugar, porque a veces no hay espacios”.