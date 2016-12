Requieren repongan bancas en glorieta de Tahuizán

Huejutla, Hgo.- Personas que residen en las inmediaciones de la Glorieta de Tahuizán solicitan públicamente a las autoridades del Ayuntamiento que se repongan las dos bancas metálicas que hace algunos meses fueron robadas de la plazoleta. Subrayaron que el lugar era utilizado por los vecinos para disfrutar de las calurosas y tranquilas noches de la región, platicando quizás de asuntos sin importancia e incluso del ayer, pero cómodamente sentados en las bancas que ahora se extrañan. A pregunta formulada, opinaron que por la dimensión de las mismas en el hurto sin duda se utilizó un vehículo, posiblemente una camioneta, ya que las bancas son grandes y pesadas, por lo que no pudieron ser cargadas a mano o a lomo de mula –bromearon-. Agregaron que el precitado hecho delictivo es una muestra fehaciente de la magnitud delincuencial existente en la población, donde no se libran de ser motivo de sustracción ni siquiera los elementos públicos como los que han sido precitados. Para finalizar, solicitaron a las autoridades de Seguridad Pública Municipal que se implemente una vigilancia más efectiva en la zona, que no se limite únicamente a esporádicos recorridos diurnos y nocturnos, los cuales raras veces tienen óptimos resultados.