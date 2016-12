Continúan los problemas por el suministro de agua en el municipio

A pesar de haber sido un proyecto muy ambicioso y que vendría a mejorar las condiciones de vida de las familias jaltocanenses, el sistema integral de agua potable construido recientemente en el municipio, continúa presentando algunos detalles que no le permiten aportar el beneficio a la población. Vecinos de la Zona Centro informaron que debido a las fallas en el suministro, a la población se les ha hecho creer que la presa no cuenta con agua, lo cual aseguraron que no es verdad, debido a que ésta cuenta con la capacidad para abastecer al municipio durante tres meses en tiempo de sequía sin embargo hace apenas unas semanas hubo presencia de lluvias, por lo que esta cuenta con agua, mientras que aseguraron que existen una gran cantidad de fugas que son atribuidas a que las válvulas no han sido manejadas correctamente, ya que en varios sectores se han presentado rupturas en la tubería debido a la presión del agua. Ante dicha situación los ciudadanos pidieron al gobierno municipal se capacite a las personas que serán los encargados del bombeo del agua para que el servicio sea eficiente y el vital líquido pueda llegar a los hogares.