Segunda etapa de la UBR podría dar inicio en los días próximos

Jaltocán, Hgo.- La primera etapa del edificio donde será instalada la Unidad Básica de Rehabilitación ya fue concluida, por lo que próximamente podría acudir al municipio las autoridades correspondientes a dar el banderazo a la etapa final. De manera extraoficial fue dado a conocer que próximamente estará en el municipio la diputada federal quien podría venir acompañando al Gobernador del Estado Omar Fayad a dar el arranque a la segunda y última etapa de la construcción de la UBR, con lo cual se buscará mejorar la calidad de vida de personas con capacidades diferentes que por diversas razones no pueden acceder a las terapias de rehabilitación. Cabe mencionar que en la UBR se pretende atender a un total de 300 personas con diversos problemas físicos e intelectuales, según datos recabados por la dependencia que actualmente no está en función, debido a que no ha sido posible que la actual administración rente un espacio que cuente con las condiciones propias para las áreas que debe de contar la unidad. Por lo pronto la primer etapa de la UBR fue concluida, y en ella se invirtieron un total de un millón 226 mil 591 pesos por lo que las personas con capacidades especiales tendrán que esperar a que quede totalmente terminada para que puedan continuar con sus rehabilitaciones.