Unidades descompuestas y abandonadas en colonia Hidalgo Denuncian públicamente habitantes de este sector poblacional Huejutla, Hgo.- Luego que la autoridad local correspondiente anunciara que se iban a retirar de la vía pública las unidades que presentan desperfectos mecánicos si no eran movidas por sus propietarios, vecinos de la calle Guadalupe Victoria, de la colonia Hidalgo piden que se cumpla al 100% esta promesa, pues aseguran que en dicho espacio hay varios vehículos inservibles y hasta el momento no han sido retirados. Al ser entrevistados en dicho sector poblacional, habitantes de dicho espacio entregaron al reportero de Zunoticia las fotografías de las unidades que están obstruyendo el arroyo vehicular o se encuentran en espacios donde los propietarios han pedido la intervención de la autoridad, para que sean retirados y ubicados en lugares donde no se conviertan en espacios donde algunos los utilizan para ingerir bebidas embriagantes u otro tipo de estimulantes. Aseguran además que la Nissan ha sido desvalijada, asimismo reiteran que dos vehículos que se encuentran en un terreno particular de ese sector poblacional, los propietarios han solicitado al personal de tránsito que los retire del lugar, sin embargo hasta el momento no ha ocurrido nada. Vecinos de este sector poblacional aseguran que muchas de estas unidades llevan más de nueve meses, abandonadas en el lugar y hasta el momento el proyecto de retirar los vehículos chatarra no se ha cumplido en la colonia Hidalgo. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Vecinos de la calle Guadalupe Victoria, de la colonia Hidalgo piden a la autoridad municipal que se cumpla al 100%, la promesa de retirar vehículos chatarra de la vía pública.