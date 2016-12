Para exigir seguridad se manifiestan taxistas Fueron atendidos por autoridades y signaron una minuta con 4 acuerdos HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Huejutla, Hgo.- La inseguridad laboral que dicen enfrentan desde hace aproximadamente 45 días, motivó a trabajadores del volante a circular en caravana por las principales calles y avenidas de esta cabecera local, y posteriormente cerrar el paso vehicular del primer cuadro de esta ciudad, para exigir ser atendidos por la autoridad local, estatal y federal correspondiente. Luego de dialogar con la autoridad se signó una minuta de 4 puntos específicos. La protesta inició después de las 10:00 horas de ayer, cuando operadores de Radio-Taxis y Taxis blancos se fueron concentrando en el estacionamiento de la tienda de auto servicio Chedraui, lugar de donde se enfilaron por el Bulevar Central Bicentenario, hasta alcanzar la calle Leandro Valle y después doblar a la Juárez. Los trabajadores del volante pintaron algunas frases en medallones y parabrisas, entre las cuales podía leerse lo siguiente, “Exigimos seguridad, Ya basta de la inseguridad, Mayor seguridad, Exigimos más vigilancia, Seguridad señor gobernador, Policía, también somos ciudadanos y Vamos a linchar a los ladrones o delincuentes, entre otras”. La caravana de taxis arribó a la avenida de la Revolución Mexicana, lugar donde los taxistas, más hombres que mujeres, se bajaron de sus unidades para caminar hasta la sede de los poderes municipales de esta ciudad, para exigir dialogar con el Edil local y demás representantes de las autoridades de seguridad, entre las cuales también se mencionó al ejército mexicano a través del 84 Batallón de Infantería. El bloqueo de calles que encabezaron trabajadores del volante se extendió hasta la avenida Morelos y otras arterias, lo que provocó que la circulación vehicular se parara por más de una hora y media, mientras que una comitiva de taxistas aceptaba sentarse a dialogar con las autoridades en cabezadas por el Sub secretario del Gobierno del estado en la huasteca, Gerardo Canales Valdés y el Secretario general de este ayuntamiento, Sotero Ramírez. Una hora y media después, la comitiva de taxistas salió de la sede de poderes municipales, para informar a sus compañeros los cuatro acuerdos que signaron con la autoridad local estatal y federal, mencionado que partir de este momento ellos, las autoridades se comprometen a lo siguiente; instalar filtros de revisión en las casetas de vigilancia a la salida de esta ciudad, que los taxistas denuncien cualquier situación anormal al 066, 89-62029, 89-60212, solicitar un perito de planta en tránsito terrestre, además de acordar otro encuentro para el 6 de diciembre próximo del año en curso. Luego de informar lo anterior, trabajadores del volante se retiraron de las calles para continuar con sus labores cotidianas, no sin entes decir que no permitirán que los siga molestando la delincuencia que opera en esta región, concluyeron. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA En menos de 45 días han sufrido 30 asaltos Unidades descompuestas y abandonadas en colonia Hidalgo Rejillas deterioradas causan malestar en la ciudadanía Requieren repongan bancas en glorieta de Tahuizán La inimputabilidad en un individuo deberá ser probada por la defensa