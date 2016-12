Espejeando El hartazgo de la sociedad ante el incremento de robos, se comienza a desbordar, y de simples declaraciones de advertencia tanto a las instancias responsables de la seguridad como a los mismos delincuentes, de actuar por propia mano y linchar a quienes sorprendan, hasta manifestarse los trabajadores del volante por las calles con leyendas en sus medallones, en demanda de mayor vigilancia pero también buscando la intervención del gobernador como una figura que sienten cercana, son gritos desesperados pero reales que exigen que no se le permita la entrada a ese flagelo de la delincuencia para que no eche raíces en esta ciudad que tiene como desventaja el ser limítrofe de los estados de Veracruz y San Luis Potosí, hacia donde acusan, pudieran desplazarse después de una fechoría. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Pero no solo son los robos a taxistas de los que se comentan cifras de escándalo, de casi uno diario, sin poder corroborar porque en su mayoría, por los excesos en trámites prefieren no denunciar; también son los casos de robos a casa habitación los que se han apoderado de la psicosis social, por lo que es urgente que estos llamados desesperados encuentren eco, pero sobre todo respuestas que brinden confianza a una ciudadanía que dentro de lo que cabe, y a comparación de otras ciudades vecinas de otros estados, han encontrado regular tranquilidad, que sin embargo ahí están ya los primeros síntomas de desesperación pero aun dentro del marco legal, aun dentro de las instituciones, dentro de lo que es razonable, pero también ya hay amagos de hacerse justicia por su cuenta. Sin fecha todavía para definir al secretario municipal de Atlapexco donde recientemente salieron a relucir los nombres de dos personas que pudieran ocupar dicho cargo, sin embargo hay un tercero en discordia, y es precisamente el actual secretario particular Feliciano Sánchez García quien podría tomar esa importante responsabilidad, que ya muchos lo ven despachando desde la secretaría municipal, sin embargo también ha dado de que hablar ya que muchos de los empleados ni siquiera lo conocen toda vez que sólo visita la alcaldía por las tardes ya que por la mañana labora como docente; será finalmente que la alcaldesa quien analice la situación y designe a la persona correcta que le ayudará sin duda durante la administración….. En Huautla algunos vecinos de la cabecera dieron a conocer su inconformidad ante unas obras que no han concluido, aunque pareciera que el reclamo estaría dirigido hacia el ex alcalde Felipe Juárez Ramírez, esto no fue así ya que acusan directamente al contratista quien es ni nada más que hermano del ex candidato a la presidencia, Mario Ramírez Vite, por lo que ni siquiera, amable lector, vaya a pensar que es quien está ejecutando la obra realmente, sobre todo que se rumora ya le fue pagada en su totalidad el costo de la misma…. y hablando sobre el presupuesto de las obras que se ejecutaron y están por ejecutar durante este año fiscal, trasciende que la administración pasada le dejó al actual gobierno los recursos que le permitan trabajar sin contratiempos, lo que resulta raro que hasta estas alturas la alcaldesa no pueda ejecutarlo al cien por ciento, sobre todo que ha dicho que no cuenta con los fondos cuando se comenta que le dejaron algo así como 13 mdp, de acuerdo a algunas partidas que fueron presupuestadas al inicio del año y finalizan durante este mes, sin duda eso podrá resultar provechoso para que pueda cumplir con compromisos adquiridos por el gobierno que ahora preside. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando