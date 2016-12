Alcalde entregó sistema de agua e inicia ampliación de red eléctrica “Entregar obras de este tipo a mí me gusta mucho, me emociona, porque contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestros amigos y amigas tamazunchalenses”: Baldemar Orta López, Alcalde de Tamazunchale. El Presidente Municipal de Tamazunchale Baldemar Orta López realizó la tarde de este miércoles una gira de trabajo en la comunidad de Cacalacayo, a donde acudió para inaugurar el sistema de agua y dar arranque a la ampliación de la electrificación. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Alcalde realizó gira de trabajo en Cacalacayo Desde su inicio en el año 2012 y hasta su término en el 2016, se invirtió en el sistema de agua potable una cantidad total de 2 millones 673 mil 729 pesos, invertidos en la perforación del pozo profundo, la ejecución de la línea de conducción con tomas domiciliarias en dos etapas y se rehabilitó la subestación eléctrica: cambiando el transformador y la bomba para iniciar con la operación del sistema. Al respecto del sistema de agua, Amelia González Hernández, vecina de Cacalayo expresó su orgullo por el proyecto en el que se les apoyó, diciéndose agradecida por la respuesta del Presidente para continuar y concluir la obra que inició en el 2012, misma que expresó será de gran ayuda para las amas de casa que ya tendrán el agua hasta sus hogares, haciéndose más fáciles las labores del hogar. Por otra parte se inició con la ampliación de la red eléctrica solicitada por la comunidad debido a su crecimiento poblacional a lo largo de los años, volviéndose una necesidad el tener una red de electrificación apta y suficiente para los habitantes de Cacalacayo. “La electrificación llegó a Cacalayo en los años 80, ahorita ya creció la comunidad, ahora ya se iniciaron los trabajos y vamos a poder conectarnos más cerca a la red eléctrica ya que esté terminada. Nos sentimos muy contentos porque así nuestra comunidad va teniendo los servicios básicos, la luz va a ayudar a los niños con sus tareas, a las señoras en su hogar y sobre todo que dará más seguridad a nuestra gente que ya no va a estar a oscuras”, expresó en su agradecimiento Juan Hernández, Juez Auxiliar de Cacalacayo. Por su parte, Baldemar Orta López comentó: “entregar obras de este tipo a mí me gusta mucho, me emociona, porque veo en las señoras el agradecimiento sincero, porque obras como el sistema de agua les ahorra tiempo y esfuerzo, ya no van a tener que andar subiendo el cerro para tener agua en su casa, ahora ya solamente abrirán la llave para ocuparla para la comida, el aseo personal y del hogar. Por otro lado está la electrificación donde los niños principalmente son los beneficiados porque ya no tendrán que prender las velas para poder hacer su tarea desgastando su vista. Es nuestro compromiso atenderlos, vamos avanzando con los resultados y aún tenemos tiempo para seguir atendiendo las necesidades de nuestro municipio. Es complicado atender a todos en un solo año, pero todavía tenemos otros dos en los que estaremos dando nuestro mejor esfuerzo para llevar más obras a nuestras comunidades, barrios y colonias”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Arreglan tubería en la calle Juárez Habilitarán albergues para personas vulnerables Inician hoy peregrinaciones Guadalupanas Alumnos de la UASLP ayudan a productores a realizar convenios Dirigente tendrá que sacrificarse por el PRI, y no podrá ser candidato