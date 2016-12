Camioneros huastecos fuera de la cosecha de naranja

De acuerdo a lo informado por Reyes Espinoza Corral, delegado de la CONATRAM en la huasteca, hasta el momento no se ha destrabado el conflicto que se tiene con la juguera de la empresa CITROFRUT por el incumplimiento de contrato que se tenía, mismo que fue interrumpido desde el mes de Mayo y a la fecha no han querido pagarles los meses que su pudieron trabajar. Agrego que en esta temporada de cosecha no fueron invitados, a pesar de que en años anteriores los transportistas de la CONATRAM eran quienes se encargaban del acarreo de la naranja del rancho propiedad de la misma juguera, donde se tienen prácticamente seis meses de cosecha. Señalo que tienen conocimiento de que están cargando “fules” con jugo, unidades que se busca también ya dejen de circular debido a la peligrosidad que estos representan en las carreteras, esto sumado a los aproximadamente 30 camiones que ya andan trabajando en la cosecha, unidades principalmente de grandes empresas foráneas que vinieron a desplazarlos.