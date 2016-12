Entrega Jurisdicción Sanitaria 100 paquetes de medicamento Consistentes en medicamento diverso, para fiebre dolor, inflamación, pomadas, suero oral y material de curación no graves Xilitla, S.L.P.- La mañana de ayer miércoles el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número VI, Dr. Oscar Jiménez Villalobos, ponderó la labor los auxiliares de salud que se encuentran prestando su servicio en cada una de las localidades al interior del municipio y les hizo entrega de 100 paquetes de medicamento, con un monto económico estimado de 205 mil pesos. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios EL Dr. Oscar Jiménez Villalobos entregó material médico a los auxiliares de salud que se encuentran prestando servicio en localidades del municipio. “Ustedes son parte fundamental de los servicios de salud y son parte importante del equipo de trabajo de la Secretearía”, indicó. En entrevista para este medio el jefe jurisdiccional, explicó que la entrega de medicamento consistió en paquetes de medicamento y de material de curación mismos que consisten en medicamento diverso, para fiebre dolor, inflamación, pomadas, suero oral y material de curación no graves”. Aclaró que es medicamento, que los auxiliares de salud han venido manejando por años y para lo cual han sido capacitados y cuentan con el conocimiento para aplicar las cantidades adecuadas tanto a menores como a adultos, además dijo, saben diferenciar entre una atención común y una emergencia y en caso de tratarse de este último caso, cuentan con la capacidad de referir a los pacientes al lugar que corresponda. Jiménez Villalobos, reconoció la labor de cada uno de los auxiliares de salud “por son los que se encargan de prestar la vigilancia cuando nosotros no estamos ahí y nos reportan los incidentes de manera mensual, además de que hacen entrega de una estadística de su productividad en relación a las atenciones y las platicas impartidas a los pacientes”. En el acto se contó con la asistencia de la profesora Yareth del Rocío Herrera Gama Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el Ing. Rubén Hervert, responsable del departamento de Redes de Salud Municipal, el Ing. Felipe Hernández Sub Director y autoridades de la Secretaría de Salud y personal de la misma. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Aumentan enfermedades respiratorias por el frío Operativo de decomisos no es por capricho del ayuntamiento El Cristiano tendrá su asamblea general Sin definir días de aguinaldo a trabajadores municipales Concesionarios retirarán sus 20 camionetas pirata