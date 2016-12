Operativo de decomisos no es por capricho del ayuntamiento Xilitla, S.L.P.- El Presidente de Pueblo Mágico Sergio Posselt Zúñiga llama a los comerciantes tanto informales como establecidos a sumarse a los trabajos de ordenamiento y respetar las reglas y reglamento de Pueblo Mágico. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios “Que se entienda que todo lo anterior es para beneficio de los comerciantes, peatones y automovilistas”, Sergio Posselt Zúñiga. Al ser cuestionado por este medio respecto a cuál es su postura ante las reacciones de parte de algunos comerciantes debido a los operativos implementados por la Dirección de Comercio y Seguridad Pública Municipal, para el aseguramiento de mercancía que se encontraban en la vía pública respondió “antes del aseguramiento ya se les había enviado varios oficios donde se les solicitaba de favor que no invadieran las banqueta y calles, sin embargo existen algunos comerciantes que han hecho caso omiso a esta indicación”, indicó. “El orden que se está buscando tener no es capricho del ayuntamiento, ni del comité de Pueblo Mágico y los operativos se están realizando conforme a la Ley y esta debe ser respetada, sentenció el Presidente de Pueblo Mágico Sergio Posselt Zúñiga. Señaló, “desgraciadamente cuando se actúa conforme a la Ley los comerciantes se sienten agredidos, sin embargo deben reconocer que los espacios públicos deben de respetarse”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Aumentan enfermedades respiratorias por el frío Entrega Jurisdicción Sanitaria 100 paquetes de medicamento El Cristiano tendrá su asamblea general Sin definir días de aguinaldo a trabajadores municipales Concesionarios retirarán sus 20 camionetas pirata