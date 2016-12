Es muy pronto para hablar de lo que viene: BOL El alcalde señala que la expectativa que se espera para el próximo año es difícil económicamente por los recortes presupuestales, pero garantiza mantener el servicio a la ciudadanía, y pide a los aspirantes políticos mantenerse dentro de la legalidad Entrado ya el mes de diciembre y a escasos días de concluir el año, las expectativas para el 2017 son muchas pero las esperanzas pocas, con el fantasma del recorte presupuestal rondando a los municipios, los proyectos trazados pudieran no llegar a ser lo que se había planeado, pese a esto el alcalde Baldemar Orta López garantiza que la ciudadanía no se habrá de ver afectada en los servicios básicos, en el terreno de lo político mantiene una distancia sana de las polémicas, pero deja claro que no ha tirado la toalla, contrario a lo que pretenden inducir sus detractores. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Baldemar Orta López, presidente municipal Martes por la mañana, un calor seco y un sol que cae a plomo sobre Chapulhuacanito, un recorrido que inicia en un preescolar rodeado de niños y continúa en la primaria donde estudió en su infancia, revela que su sueño siempre fue ser presidente municipal y llama a los alumnos a no rendirse ni abandonar sus sueños, en cada punto lo abordan autoridades comunales y escolares solicitando apoyos y más obras. Malas nuevas En un respiro, antes de seguir al siguiente punto en la comunidad de La Laguna, el alcalde sirve unos vasos de refrescos dentro de la iglesia de Chapulhuacanito, aprovechando el espacio se le solicita una entrevista a la que accede de manera natural, se le cuestiona respecto al cierre de año y que habrá de traerle la navidad a Tamazunchale. El alcalde habla que se ha buscado el respaldo de los diferentes niveles de gobierno a través del apoyo de instituciones y de legisladores, que se han concretado al menos dos acuerdos pero se está buscando concretar recursos extraordinarios para traer más obras y más beneficios al municipio. La siguiente pregunta busca concretar esta información ¿entonces se concluyen o se refrendan las obras del 2016?, la respuesta es mesurada pero honesta, “No, yo creo que estaremos terminando en un 95 por ciento las obras si no es que más, y las demás que no se puedan estaremos pidiendo una prórroga para poder concluirlas, pero la idea es que cerremos al cien por ciento”. Navidad difícil para trabajadores Siguiente pregunta también con referencia al mes de diciembre, y el punto que mantiene a la gente en expectativa, el pago de aguinaldos, un gesto de preocupación se refleja en su rostro pero trata de sonar lo más tranquilizador posible, “híjole, es una pregunta que aun no tiene respuesta, estamos viendo, a través de la tesorería municipal, cuáles son las expectativas de cubrir el aguinaldo al cien por ciento, o tendrá que programarse hasta en dos partes, o depende de los números que nos vaya a arrojar en la semana que viene”. “Compartirte que en esta semana nos llegó un recorte presupuestal que nos viene a cambiar las expectativas que teníamos para el pago de los aguinaldos y las prestaciones de los trabajadores que están estipuladas en el contrato colectivo, pero aún estamos en la incertidumbre ver hasta dónde vamos a poder cumplir” ¿Podría ser esta una amarga navidad para los trabajadores?- “No tanto así estamos viendo la manera de proteger sus días de aguinaldo, pero estamos revisando hasta donde en cuestión los días que se les puedan pagar, pero sí van a tener aguinaldo”. Fantasma de la crisis Respecto al 2017, el tema del presupuesto para el siguiente ejercicio, señaló convencido “Limitado, es lo que hemos escuchado, nada oficial todavía, solo información extra oficial que nos ha llegado, y nosotros tenemos la responsabilidad de saber cómo lo vamos a distribuir para que nos pegue lo menos posible y no se vean afectados los servicios básicos”. Una de las opciones quizá más drásticas para amortiguar el golpe económico es el recortar la plantilla laboral del ayuntamiento, a lo cual el presidente responde “es posible, todo depende de que tengamos una información ya oficial de cómo viene el presupuesto, lo que sí es cierto es que viene muy limitado”. ¿Habrá de afectar esto los proyectos que se tienen para Tamazunchale?, “Sí definitivamente Tamazunchale no se escapa de esta situación, habrá que modificar algunas obras que se tenían consideradas, es parte de lo que se tiene que hacer”. Válido aspirar, pero dentro de lo legal Con respecto a la efervescencia política que ya se percibe en los grupos políticos, y como esto habrá de afectar el trabajo del ayuntamiento, el alcalde se dijo respetuoso de la libertad de cada uno de ejercer su derecho a participar, y que al ayuntamiento le corresponde sacar adelante la responsabilidad de trabajar y entregar resultados a la ciudadanía, afirmando que se encuentra trabajando en tranquilidad sin relacionarse con alguna actividad de tipo político. Y agregó “pero es válido, quienes están fuera de la presidencia tienen sus aspiraciones de tipo político, sus actividades y que bueno, mientras no violenten la ley, cada quien puede hacer su trabajo, simplemente nosotros estamos trabajando y quienes anden en esa posibilidad lo sigan haciendo con respeto y apegado a la ley”. Normal pegarle al que tiene las manos ocupadas Sin embargo el presidente no dejó de lado el hecho que quienes tienen alguna aspiración busquen hacer campaña a costa de la administración, señalando que es parte del ejercicio del poder el estar en una posición de vulnerabilidad, y que los actores tienen a aprovechar esta circunstancia aunque lo considera como parte del rejuego normal que se da. ¿Ustedes como grupo político también tendrán su participación llegado el momento?- “Bueno decirte que no sería mentir, yo creo que como actores que hemos participado, decir que estaremos a la expectativa observando desde la orilla sería mentir, yo creo que más allá de cómo grupo político como amigos y amigas que somos, llegado el momento estaremos haciendo las valoraciones pertinentes y ver cómo nos vamos a conducir en ese tiempo”. Gracias por hacerme más fama ¿Las manos de Baldemar están metidas en los procesos partidistas, PAN, PRI, PRD, como se ha manejado allá afuera?, “bueno para empezar quiero agradecer a esa gente que me haga más famoso que me siga dando difusión, definitivamente vuelvo a reiterar yo estoy enfocado a mi trabajo de gobierno municipal, acabamos de tener en el partido donde milito un cambio de dirigencia, se hizo en torno a la unidad y no pasa nada, y a lo que preguntas, yo creo que si lo dicen es porque deben tener los elementos contundentes lo importante es que lo demuestren, nosotros estamos completamente ocupados, Respetuosos pero no ajenos Estoy consciente de ello, porque hacer gobierno es un deporte extremo, hay un desgaste y nadie me lo va a contar, sin embargo eso se verá el día de las elecciones y cuando se tenga que decidir, yo diría que mejor nos pongamos a trabajar y cuando llegue el día que se tenga que decidir, ahí lo va a decir la ciudadanía, no lo va a decir la Baldemar ni equis actor político, si tenemos la fuerza como grupo político para seguir haciendo gobierno, nadie lo puede saber hasta que lleguen los días de las elecciones”. 