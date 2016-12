Tamazunchale al tope en calles por remodelación No salió como el Presidente lo planeo, expresa ciudadanía. Por el inicio de las peregrinaciones Guadalupanas, la instalación de los juegos mecánicos, los trabajos en la plaza principal y sobre la Avenida Juárez, el municipio se ha vuelto un caos, planes que aseguran los ciudadanos, no salieron a cómo el Presidente Municipal, Baldemar Orta López, había planeado. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Construcciones aun no terminan y ya se asoma la navidad. Durante estos días se ha visto mucho movimiento, ya que después de haber llegado los juegos mecánicos, se han estado realizando diferentes movimientos, como es el caso de los transportes, por las calles que se han estado ocupando, a esto ciudadanía manifiesta que no se realizaron los trabajos como debieron de haberse ejecutado, y que ya se están tardando para darle fin a esto, y esperan que para antes de navidad este totalmente terminada la remodelación. Alejandro González Montesinos, líder de la organización Moctezuma manifestó, “lo que pasa que de acuerdo a los tiempos, ya que al Presidente le han estado llegando varios recortes, se está viendo mucho caos vial, pero de acuerdo a los trabajos de la calle Juárez y el jardín se ha está viendo poco lento el trabajo, aunque todos estas labores se estarían dando por tiempos, pero como nos han explicado, que se ha atrasado por los mismos recortes que han llegado”. Agregó, “pues no salió todo como se planeaba, y como ya vienen las fiestas de diciembre va a haber mucho problema”. Márquez “N”, vecina de la XEW, afirmó “hay mucho caos en la cuidad, debido a la remodelación que están haciendo en el jardín Juárez, sin embargo, es algo que tal vez el Presidente no se esperaba, se está saliendo de control, a mi punto de vista, yo creo que el alcalde se equivocó al elegir a sus colaboradores, porque no tienen la capacidad suficiente, y no solo se puede ver en los puestos sino que también en la remodelación de la Avenida, ya que provoca un gran caos vial”. “El Presidente siempre había estado haciendo bien su trabajo, pero en esta ocasión se ha rodeado de gente que no le ha respondido bien, es importante que le eche un vistazo a su alrededor, a la gente que está colaborando con él, y que realmente este capacitada, porque la misma población se da cuenta de que no tienen suficientemente capacidad”. Añadió, “lo único que puedo remarcar es que el mismo Presidente cheque esta situación, porque los errores siempre se van directamente con el poder ejecutivo, y en este caso sería en contra de él, y se espera que estos trabajos estén terminados para antes de navidad”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Es muy pronto para hablar de lo que viene: BOL Modificación de periodo vacacional permitirá reponerse de la resaca de año nuevo Posponen desfile de carros alegóricos Alcalde entregó sistema de agua e inicia ampliación de red eléctrica Arreglan tubería en la calle Juárez