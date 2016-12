Modificación de periodo vacacional permitirá reponerse de la resaca de año nuevo Asegura secretario general de la sección 26 del SNTE que se cumple con los 200 días del calendario escolar, por lo que no afecta, ni beneficia. Pese a que el tema del recorte presupuestal habrá de afectar diversos rubros, el secretario general de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del SNTE, Alejo Rivera Ávila, aseguró que mediante un consenso con los legisladores integrantes del gremio se trabajó para evitar que se vea afectada la educación, así mismo descartó que en la modificación del receso laboral navideño perjudique a los maestros ya que explicó, permitirá que se recuperen de la resaca navideña. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Alejo Rivera Ávila, secretario general de la sección 26 del SNTE Al respecto el dirigente sindical, durante una visita que hiciera a la huasteca sur para inaugurar obras realizadas con el recurso del sindicato así como sostener reuniones con las delegaciones, declaró en entrevista que aun cuando se espera que para el próximo año los recortes presupuestales que se presenten afecten a todo el país en diferentes rubros, se prevé que no afecte a la educación pública. Esto, explicó, se ha logrado a través del consenso entre los legisladores tanto locales como a nivel federal con el apoyo del dirigente nacional para proteger los programas que van destinados a mejora educativa y también en cuanto a los pagos de estímulos contemplados dentro de la reforma educativa. Descartó que exista un clima de inconformidad al interior del sindicato como se percibía meses atrás entre los docentes, ya que señala San Luis Potosí no está en las condiciones en las que se encuentran otros estados como por ejemplo Guerrero, Oaxaca o Michoacán, ya que si bien los maestros en esta entidad han salido a las calles es para luchar por sus derechos, aunque dijo existen líderes que han buscado sacar provecho político de estos movimientos, en lo cual han procurado que no se filtren este tipo de actividades con el sindicato. En lo que respecta al tema de la modificación del calendario escolar para el receso vacacional de diciembre, en donde habrán de salir los maestros el día 22 de diciembre y regresar el día 9 de enero, afirmó que esto no beneficia ni perjudica a los maestros, ya que se cumplen con los 200 días que marca el calendario escolar y además esto permitirá que los maestros no se reincorporen enseguida de las fiestas decembrinas y se puedan recuperar de la resaca que le ocasiona. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Es muy pronto para hablar de lo que viene: BOL Posponen desfile de carros alegóricos Tamazunchale al tope en calles por remodelación Alcalde entregó sistema de agua e inicia ampliación de red eléctrica Arreglan tubería en la calle Juárez