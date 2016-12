Más empleados de la DAPAS exceden tabulador de salarios Denuncian mujeres que fueron suspendidas por ese motivo acusadas por la Unidad de Transparencia No solo son tres las empleadas que exceden el tabulador de salarios en la DAPAS sino muchos más, denunciaron lo anterior María Luisa Macías y Mireya Martínez quienes este jueves 1º de diciembre regresaron a sus puestos de trabajo luego de que la Contraloría Interna del organismo las suspendiera por ese motivo por 30 días sin goce de sueldo. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios LAS MUJERES SANCIONADAS por la DAPAS se preguntan si se aplicarán las mismas acciones hacia quienes están en las mismas circunstancias “Nos suspendieron porque dicen que nos subimos el sueldo sin autorización, pero existe un documento firmado por el director general y por el jefe de recursos humanos, nosotros no tenemos facultad para autorizar nada, somos subordinadas, dicen que ese incremento excede el tabulador, sí está arriba efectivamente pero no somos solo tres personas así, hay más y queremos ver si a esas personas se les va a aplicar lo mismo procedimiento que a nosotras” expresó María Luisa Macías coordinadora de personal. Denunció Mireya Martínez que fue el director quien les propuso aumentarles el sueldo a ambas y a más personal dentro del organismo como coordinadores de área, auxiliares y esos salarios también exceden el tabulador por lo cual debería de iniciarse el mismo procedimiento contra ellos. Tanto Mireya Martínez como María Luisa Macías antes del 16 de marzo de este año, dijeron que percibían un sueldo de 22 mil 800 pesos mensuales y con el aumento quedaron en 25 mil pesos aproximadamente pero “nosotros somos contadoras, son rangos, así como nosotras hay más” dijeron. “Contraloría fue la que nos suspendió a raíz de una revisión que hizo Transparencia al tabulador pero no somos las únicas así” indicaron por último. Ambas empleadas llegaron a sus puestos este jueves por la mañana a las 08:00 horas y permanecieron por mucho tiempo sentadas al exterior de las mismas en espera de recibir indicaciones de lo que harían. Señalan que el día que fueron suspendidas ni tiempo les dieron de entregar su oficina y las cosas que tenían a su cargo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Supervisa la COEPRIS venta de la “moringa” Transportistas rurales piden se les den concesiones y cese del hostigamiento Contraloría aun investiga a proveedores de materiales de la DAPA: Edgardo Gobierno teme revolución si el pueblo conoce sus orígenes SEGOB es quien ordena campaña de desprestigio contra MORENA: SSS