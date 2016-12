Supervisa la COEPRIS venta de la “moringa”

Roberto Purata González titular de la COEPRIS en la JSV explicó que la “moringa” es un producto natural hecho a base de una planta que en últimas semanas está vendiéndose en la ciudad y región como suplemento. Sin embargo dijo que están alertas porque ese producto no debe ser comercializado en envases que tengan etiquetado fuera de la ley sino que solo informe lo que contiene, la tabla nutrimental. “Si dice que es para adelgazar que no traiga una mujer esbelta, cuando traen cuestiones alusivas a lo que puede realizar se procede a asegurar porque es un mal etiquetado” dijo. Hasta el momento dijo, no ha habido quejas en contra de ese producto por causar reacciones secundarias sin embargo no descartó que las produzca y en ese sentido informó que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios es la encargada de investigar si daña o no la salud de quien la consume. Citó como ejemplo que la COFEPRIS apenas en marzo de este año prohibió la comercialización de la “Semilla de Brasil” luego de que por mucho tiempo se vendió sin ningún control pero se tomó esa decisión tras estudios hechos en donde se confirmó que causaba reacciones secundarias adversas a la salud. “No descarto que posteriormente hable –la COFEPRIS- de que la moringa está mal porque son los que analizan y ven las propiedades; son productos que no llevan un registro sanitario porque no son medicamentos” finalizó.