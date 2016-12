Contraloría aun investiga a proveedores de materiales de la DAPA: Edgardo

Edgardo González, director del organismo operador, cuestionado referente a que una de las empleadas que señalo supuestos abusos a sus derechos humanos, de nombre Sandra Alvizu, en meses anteriores se cuestionó que esta también fungía como proveedora, el directivo señalo que no fue la única empleada que se detectó vendía materiales a la DAPA. Aunque no quiso detallar la cantidad de empleados ni los nombres de estos, informo que una vez que fueron detectados, por tratarse de casos de conflictos de intereses y tráfico de influencias, fueron cancelados como proveedores y es la auditoria y la contraloría los que se está encargando del caso. Agrego que el órgano interno de control tiene algunas observaciones y la contraloría decidirá si es que se les puede volver a contratar o no. Detalló que en el caso de “El Gato Bodeguero”, este era el principal proveedor del organismo en la administración anterior, y que los “otros” solo proveían en menores cantidades, pero vendían prácticamente lo mismo, materiales para la reparación de fugas. Enfatizo que los nuevos proveedores del organismo son empresas locales sugeridas por la propia Cámara de Comercio, y son debidamente analizados por el comité de compras.