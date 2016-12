Gobierno teme revolución si el pueblo conoce sus orígenes

“Al gobierno no le interesa que nosotros tengamos identidad, no le interesa que tengamos raíces históricas, el gobierno está para controlarnos y si nos podemos identificar corremos el riesgo de organizarnos y si nos organizamos corremos el riesgo de decirle no a ese gobierno” expresó lo anterior el arqueólogo Joaquín Muñoz Mendoza quien esta semana impartió en el COBACH 06 y en la UASLP Campus Valles la conferencia “Huasteca: Orígenes, cultura e historia tének”.