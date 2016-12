Apreciaciones Un primer acercamiento entre el ayuntamiento y una empresa española para el proyecto del tratamiento de la basura se ha dado ya para analizar la propuesta del proyecto que se pretende implementar en el municipio, las pláticas parecen prometedoras, sin embargo no existe todavía nada en concreto con dicha compañía. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Se dice que esta empresa ha trabajado ya con ayuntamientos del estado como la capital y el municipio de Rioverde, y esto vendría a dar solución al problema de la basura que ha venido sofocando a la ciudadanía en los últimos años debido a deficiente equipamiento sobre todo en cuanto a camiones se refiere. Aun así existen aspectos que se tienen que revisar como el hecho de que el ayuntamiento tendrá que participar con una partida presupuestaria y se pudiera requerir que el gobierno del estado también tenga que entrarle para que no sea un servicio particular con un cargo del todo a la ciudadanía, aunque esto tampoco se ha descartado. Por lo pronto los empresarios ofrecen que pudieran generar una fuerte cantidad de empleos tanto directos como indirectos en cuanto a la recolección y procesamiento de los desechos, una oferta que resulta atractiva socialmente, pero el alcalde pidió que las pláticas se lleven de manera consensada con asesores para tomar la mejor decisión a favor de la ciudadanía. El hecho de que Antorcha Campesina pudiera constituirse como partido político ha sido un rumor que se ha manejado y no está tan lejos de la realidad, las intenciones de la organización ha sido lanzar a su propio candidato, pero ya no solamente como una agrupación que hace alianzas con los grandes grupos políticos sino conformar el suyo propio y de esta manera jugar de tu a tú tal como lo hiciera MORENA. A nivel nacional se entiende que quien pudiera estar en condiciones de jugar hacia el 2018 es el dirigente nacional Aquiles Córdoba Morán, y que pudiera ser el contrapeso del grupo de izquierda de Andrés Manuel López Obrador impulsado por otras corrientes opositoras, a nivel diputación los liderazgos o figuras externas son una opción, pero a nivel municipio no sería descabellada la posibilidad de que sea el secretario técnico del ayuntamiento José Luis Meza Vidales una figura que se pudiera impulsar, ya que anteriormente ha sido mencionado para ser candidato además de mantener una relación de manera constante con la agrupación cuando acuden a solicitar el apoyo a la administración. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones