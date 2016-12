Apreciaciones Se acabó el mes de noviembre y la dirigencia estatal del PRI aún no ha emitido la convocatoria para la renovación de los comités directivos municipales. Mientras tanto, pareciera que las cosas en Valles se tornaron en calma después de que hace cerca de un mes estaban algo tensos previo a la toma de protesta del Consejo Político. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios El compromiso de Martín Juárez presidente estatal del PRI era que, en noviembre lanzarían la convocatoria y que para antes de acabarse este año fueron electos los nuevos dirigentes locales. Por lo pronto en Valles, las cosas parecen quietas y hasta José Matilde Hernández Méndez ya no ha llamado la atención en los últimos días; José Guadalupe Contreras Pérez declinó en sus aspiraciones de dirigir al PRI lo mismo que Manuel Valdez Galicia y Herminia Reséndiz sigue despachando en las oficinas locales del partido. Continúan acumulándose los problemas al médico Edgardo González director de la DAPAS ya que este jueves, las dos trabajadoras que fueron suspendidas por un mes sin goce de sueldo denunciaron que él les incrementó el sueldo no solo a ellas sino a más coordinadores de área y auxiliares en detrimento de las finanzas del organismo. Lo peor del caso es que la DAPAS recientemente solicitó un incremento del 15% a las tarifas al Congreso del Estado para el 2017 porque según, no cuentan con recursos para poder funcionar de manera óptima. Dichas empleadas que ayer volvieron a sus puestos se cuestionan si así como a ellas la Contraloría Interna les inició un proceso en su contra perciben un salario por encima de lo permitido por el tabulador, si dicho órgano hará lo mismo en contra de aquellos que están en las mismas circunstancias. En ese mismo sentido, la diputada del PRD Graciela Gaitán y presidenta de la Comisión del Agua ha quedado a deber ya que, desde hace casi un año se le cuestionó sobre los altos salarios que existen en la DAPAS y solo respondió que iba a analizar ese tema sin embargo no ha hecho nada. César González García representante del distrito XII del PRD expresó que a principios del próximo año podrían visitar de manera más constante ciudad Valles y la región huasteca Ricardo Gallardo Juárez o bien Ricardo Gallardo Cardona con el fin de darle un mayor impulso a ese partido. Los gallardo, gobiernan la capital potosina y el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y como estrategia han impulsado y establecido programas sociales como la entrega de botellones de agua de manera gratuita y recientemente la venta de tortilla con subsidio. De paso, González García aseveró que buscará una vez más ser el candidato del PRD a la alcaldía en el proceso electoral del 2018 con posibles alianzas con partidos pequeños como el PT, Encuentro Social y Movimiento Ciudadano. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones