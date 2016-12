Apreciaciones La actual administración municipal comienza a calmar el temporal erróneo que Cipriano Chárrez Pedraza les dejó como herencia, además de una mala imagen de un municipio hundido en la violencia, la confrontación social, la desatención, el incumplimiento a el pago a 7 regidores y dos síndicos y muchos conflictos más que quedaron inmersos en el municipio. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios De manera paulatina, tomando los conflictos con pinzas y en un trabajo neutral, lleno de responsabilidad, ahora buscarán darle una salida legal que no implique la mano que genere parcialidad, sino que sea apegada a derecho, así ha sido la postura de los que ahora dirigen el municipio enfocados a dar una respuesta a la sociedad de manera puntual, evitando meter la mano como se hacía en antaño. De por si los conflictos internos están plagados de circunstancias difíciles que son complejos y con la mano de quien en la pasada administración mecía la cuna solo generó una descomposición del tejido social que no es poca cosa y en la que los ciudadanos van dando cuenta que al menos tienen un alcalde que comienza a darle el objetivo único, un principio de gobernabilidad, es llevar la administración pública el punto medio donde se pueda tener interlocución no solo con los pueblos, sino con los interlocutores políticos. La sociedad en general. Cipriano Chárrez su mejor defensa de sus atropellos, hoy que está en el escaño de la diputación es hacerse el occiso, nadar de muertito y fingir amnesia, de que no sabe, porque lo culpan de ser el orquestador de la mayoría de los conflictos, la mejor defensa de este político es primero meter la mano, llevar a la cúspide las situaciones y luego decir que no sabe porque le acusan de ser el manipulador de los escenarios que dejó hirviendo al municipio. Van dos muertitos de esas confrontaciones, el de los horticultores y luego el de Dios Padre, cuánto más le va a aguantar el gobierno federal y del estado en su andar por su cabecera de distrito impulsando el desprestigio de su municipio, afectando la derrama económica, frenando el turismo con situaciones fuera de la regularidad. En reunión celebrada anoche en el salón de cabildos con los que fueron integrantes de la pasada asamblea municipal, se llegó al compromiso formal entre la actual administración municipal que encabeza el presidente municipal Pascual Chárrez Pedraza de finiquitar la dieta extraordinaria pendiente. José Chárrez Pedraza explicó que el presidente municipal Pascual Chárrez tiene toda la disposición por cumplir por el resolutivo emitido por el Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo sobre nueve ex regidores, quienes demandaron por la falta de pago de dietas y prestaciones. En presencia del titular de la secretaría de finanzas del ayuntamiento Carlos Alberto Ramírez Martínez se dijo que esta administración municipal tiene todo el interés por cumplir lo establecido en la ley. Mateo Mithé se dijo sorprendido del cambio de la administración municipal, entiende el resolutivo pero reconoce que hay un nuevo timón. en el gobierno municipal y que es notorio, primero porque desde que tuvo el citatorio en sus manos aseguró se generaron muchas preguntas, pero ya al ver la disponibilidad de como les informan la forma en que cumplirán con el mandato legal, aseguró ver total disposición, muy diferente a lo que vivió en cuatro años siete meses de donde fue titular en la representación popular. Y llegó el Teletón y su colecta anual. Agustín Lagunas Oseguera, director general del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, secretario de gobierno, dio inicio a la colecta anual Teletón 2016, a la cual asistió personal de las distintas áreas del Palacio de Gobierno y organismos descentralizados. El exhorto es para el personal de todo el sistema gubernamental a solidarizarse con esta noble causa, para ayudar a los niños hidalguenses usuarios del CRIT Hidalgo que requieren algún tipo de atención. Ya llegó diciembre y con ellos los encendidos del árbol, vamos a ver los lugares en los que el gobernador del estado de manera directa estará presente en este importante evento en el que debe de alguna manera por motivos navideños impactar con los ánimos en algunos municipios. El estado se preve muy tranquilo, en la sierra gorda el tema de la seguridad es una preocupación a pesar de que hay dispositivos de seguridad permanentes, es momento de que no le aflojen, tanto elementos de la policía federal, estatal y las policías municipales, por que se trata de resguardar la integridad de todos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones