En riesgo más de tres mil productores huastecos

Huejutla, Hgo.- Más de tres mil campesinos del distrito correspondiente a la Huasteca, podrían quedar fuera del Componente PROAGRO Productivo, reveló Ricardo Rocha Reyes, Jefe de la SAGARPA en esta zona de la entidad. Al respecto, dio a conocer que con base en información que dicha dependencia logró recabar vía satélite, se lograron detectar algunas superficies que se encuentran enmontadas y que, de acuerdo a la base de datos con que cuentan, pertenecen a beneficiarios del citado programa. Dijo que esta situación se presenta en el CADER correspondiente al municipio de Atlapexco, sector en el que, con ayuda de las alcaldías, se han dado a la tarea de verificar personalmente si estos predios no son áreas de cultivo, están abandonados o si se encuentran sembrados con un producto diferente al que tienen registrado. Refirió que gracias a la colaboración de los gobiernos municipales y de las autoridades de los diferentes poblados que se visitan, se tiene un importante avance en cuanto a las tareas de verificación se refiere, razón por la cual, exhortó a los representantes vecinales de los lugares que faltan por visitar, les otorguen las facilidades que se requieran para llevar a cabo los citados trabajos. Asimismo externó que tienen hasta el 9 de diciembre para entregar el reporte de las tareas que actualmente realizan, aclarando que a quien se le detecte que no está cumpliendo con la normativa que rige el programa, de manera inmediata dejará de ser beneficiario, motivo por el que invitó a quienes reciben los apoyos que contempla dicho esquema, los utilicen adecuadamente y no se expongan a ser objeto de sanciones.