Decomisan dos unidades irregulares en operativo Presuntamente no contaban con la documentación para ofrecer el servicio de transporte público. Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios Dos unidades fueron requeridas al no contar con la documentación correspondiente. Varios usuarios fueron bajados de las unidades ya que fueron trasladas a la ciudad de Huejutla. Atlapexco, Hgo. – Ante el incremento de unidades de transporte que trabajan en la ilegalidad, el día de ayer por la mañana personal de la oficina de la Secretaría de Transporte Convencional, realizó un operativo sorpresa en la cabecera municipal, logrando con ello el traslado de dos unidades irregularidades. Las acciones por parte del personal de Transporte iniciaron alrededor de las 10:00 horas, concentrándose en las inmediaciones del mercado, lugar al que primero abordaron a un chofer de la comunidad de Xancaltitla, quien al requerirle la documentación necesaria fue imposible presentarla. Asimismo, muy cerca de las instalaciones del auditorio, una vagoneta con placas de circulación LRC-29-51 del estado de Hidalgo, la cual brinda el servicio hacia la comunidad de Tetla, municipio de Yahualica, también fue requerida al no poder acreditar el permiso correspondiente. Estas dos unidades, presumiblemente fueron trasladadas a la ciudad de Huejutla para ser presentadas ante las autoridades correspondientes y de esa forma deslindar responsabilidades. INCREMENTO DE UNIDADES PIRATAS Por otro lado, es necesario informar que durante los últimos años se ha incrementado el número de unidades que prestar el servicio de transporte público sin contar con la concesión por parte de la Secretaría de Transporte en el estado. De la misma forma, algunas de ellas se encuentran enlistadas dentro de una organización civil, sin embargo, carecen de todo permiso y en la mayoría de los casos no cuentan con el seguro para el usuario. Cabe mencionar que algunos transportistas vieron como acertado que se implementen este tipo de operativos, ya que representa una ventaja desleal, debido a que los concesionarios tienen que realizar el pago de varios impuestos, mientras que los "irregularidades" no lo hacen.