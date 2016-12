Contratista deja inconclusa obra de remodelación en jardín de niños  

Al respecto Austreberto, integrante del comité municipal de participación social en la educación, refirió que desde el mes de agosto se supone que debió quedar concluida la reparación que se realizaría al jardín de niños Emiliano Zapata, que consistía en la reparación de los sanitarios, impermeabilizante, y retiro de vidrios rotos de las ventanas.

Sin embargo señala que desde finales de agosto se retiró el aislante viejo para colocar el nuevo, pero pasaron los días y el constructor no acudió a realizar los trabajos debido a que la lluvia no iba a dejar que se secara, por lo que al no tener impermeabilizante la pintura nueva que se había colocado comenzó a dañarse al filtrarse el agua por las paredes.

Por tanto cuando acudió el contratista a concluir los trabajos se le hizo notar los desperfectos que había causado el agua, mismos que se comprometió a reparar pero hasta la fecha no lo ha hecho y pide que se le firme de recibida la obra, a lo cual se han negado tanto los padres de familia como las autoridades comunales quienes acudieron ante la URSEHS para que se mande llamar a la ex directora del plantel, ya que acusan no vigiló que estos trabajos quedaran terminados antes de que le dieran su cambio a finales del ciclo pasado.

El riesgo ahora, señala el representante de los padres, es que la escuela quede fuera de la tercera etapa de remodelación que incluye ya trabajos menores pero que finalmente son parte del mismo programa de gobierno y quedarán señalados.