Regresa a dirigencia del PANAL Emilio HM Nueva Alianza quien en forma sorpresiva hizo el cambio de dirigente sin mayor contra tiempo presentando una planilla única Tras meses de preparación y consensos, los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional anunciaron la renovación de sus dirigencias municipales, sin embargo fue Nueva Alianza quien en forma sorpresiva hizo el cambio de dirigente sin mayor contra tiempo presentando una planilla única. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Emilio Hernández Méndez, dirigente de la Junta Local del Partido Nueva Alianza. Emilio Hernández Méndez, con un historial dentro del partido llamado de los maestros, al haber sido el primer presidente de la Junta Municipal de Nueva Alianza, y posteriormente candidato a la diputación federal, nuevamente fue electo para la encomienda de hacer crecer al PANAL, y por tal motivo Zunoticia entrevistó a Hernández Méndez. ZU: Con antecedentes de diferencias entre el líder político y usted, se interpreta como una forma de no entregar el partido al gobierno, o ¿usted como lo considera? EHM: No, definitivamente, el hecho de que estemos encabezando a este partido, estamos con la idea de integrarnos, de trabajar, definitivamente no se trata de incomodar absolutamente a nadie, se trata de construir. ZU: No se le percibe como una figura cercana al presidente, ni a su equipo. EHM: Definitivamente tenemos la primera coincidencia, que es pertenecer al mismo partido político y creo que desde un punto de vista de madurez yo creo que independientemente de que no pertenezca a una organización, creo que estamos ambos convencidos de una convicción partidista y creo que en este momento el primer objetivo es buscar la fortaleza del partido. ZU: Menciona a la organización, precisamente "PANAL es Sentik? EHM: Yo creo que el partido Nueva Alianza es como tal, somos una figura política que participa en las contiendas y la organización que tiene como plataforma de trabajo político que es el Sentik, es una organización respetable, que tiene estructura y de cierta manera hay que reconocer que le ha dado la vigencia a Nueva Alianza, la participación es demasiado valiosa y habrá que decirlo la vida del partido ha sentado sus bases precisamente en esa organización. ZU: ¿Lo premiaron o lo castigaron con esta designación? EHM: Definitivamente estamos acostumbrados al trabajo fuerte, al trabajo pesado, al trabajo sacrificado y creo que este es un buen reto.