Más cambios en direcciones anuncia Alcaldesa

Tras el reciente cambio en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Alcaldesa aprovechó para dar a conocer que también en la Dirección de Atención a la Juventud, se relevará a Luís Roberto Ramírez Chávez, quien presuntamente se dedicará “de lleno” a dirigir la Universidad de Educación Productiva; en tanto el encargo lo ocupará Olga Maldonado Durán, actual subdirectora del área.

Cepeda Echavarría, subrayó “quiero dejar en claro al pueblo de Aquismón, que todos los cambios son buenos, y los que estoy aplicando son para mejorar el servicio y administración de este Gobierno”.

Reiteró finalmente, que de todo el personal que trabaja en la administración deberá garantizar el trabajo con respeto, “yo no voy a violar la Ley jamás, seguiré actuando con transparencia, y no voy a tolerar que nadie le falte el respeto a la ciudadanía, y si me he de meter a defenderlos hasta con mi vida, lo voy hacer”, puntualizó la Alcaldesa.