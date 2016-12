Autoridades de Pitzoteyo piden obras para el 2017

Andrés Teodoro representante del juez de la comunidad de Pitzoteyo, dijo que están a la espera de contar con obras, “que logren realizar el cambio, ya llevamos varias administraciones que nos han dejado en el olvido, pero aun así no descansamos, seguiremos gestionando con el fin de tener mejor servicio de alumbrado, una situación la cual siempre estamos pidiendo que nos apoyen con lámparas, ya que existen calles las cuales permanecen en penumbras y en ellas se concentran vándalos que ponen en riesgo la integridad física de nuestros hijos que estudian por las tardes, son cosas mínimas que nos faltan pero ni con eso nos ayudan”. Señaló en propio Andrés Teodoro que han solicitado también la rehabilitación de algunas calles, “pero hasta el momento no se ha reflejado respuesta alguna, somos el paso a municipios, pero ni así nos apoyan, la gente cuando pasa por el lugar su expresión es ‘aquí sigue igual’ y si, seguimos igual toda la vida, sin que se mueva una piedra, ni siquiera nos traigan choy”. Dijo que como autoridades no les queda otra más que gestionar, tocar puertas, buscar ayuda, recursos, y que sus peticiones sean escuchadas. Finalmente dijo que ante la culminación de este año, en el cual nada se vio de obra en su comunidad “esperamos que en el 2017, sí nos tomen en cuenta y nuestra localidad cuente con alguna obra que impacte en esta administración panista”.