Mujeres embarazadas también son violentadas El jefe de la Jurisdicción Sanitaria menciono que se han registrado casos graves de violencia, en mujeres embarazadas golpeadas en sus primeros meses de gestación Tancanhuitz, S.L.P.- En el marco del mes de la no violencia contra las mujeres, y a propósito de la conmemoración el pasado 25 de noviembre del Día Internacional de la erradicación de la violencia, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número VII, Jonás Terán Secundino reconoció que se han registrado casos de mujeres violentadas en estado de gestación. HUASTECA POTOSINA | Tancanhuitz 0 Comentarios "Casos de mujeres embarazadas violentadas ha atendido el sector salud"; Jonás Terán Secundino jefe de la Jurisdicción Sanitaria número VII. "Existe la vulnerabilidad en las comunidades que son de alta marginación como son comunidades indígenas, ya que aún existen personas que violentan a esas personas, y estas personas se reúsan a que acudan a atenderse a las unidades de salud para poder solventar esa situación y poder recibir ayuda psicológica" señaló Terán Secundino. Sin embargo, dijo estos casos no son denunciados ante la falta de valor de las mismas afectadas que prefieren omitir los hechos "es un valor que no se puede reportar ya que no existe una denuncia como tal en esas mujeres y no acuden a una atención de medicina familiar" indicó el responsable de la Jurisdicción Sanitaria número VII. Pero sí reconoció que se han registrado casos graves que han sido atendidos por violencia, como son los casos de mujeres embarazadas golpeadas en sus primeros meses de gestación "casos graves de mujeres embarazadas que en un embarazo inicial de 6 a 8 semanas, que incluso corren mayor riesgo de perder el embarazo en el desarrollo del mismo" dijo. Por ello mencionó que es importante que las dependencias sigan trabajando de manera conjunta, para disminuir y en su caso erradicar la violencia en las mujeres en todo el país.