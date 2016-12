Alcalde encendió el árbol navideño Con un mensaje de paz, amor, prosperidad y armonía, brindó el Presidente Municipal Javier Pacheco Sánchez, durante la noche de este 1º de diciembre el Árbol de Navidad, tradición con el que se marca el inicio de las fiestas navideñas. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios El Alcalde Javier Pacheco acompañado de su familia encendió el árbol navideño instalado en la plaza principal, dando comienzo así a las festividades navideñas. El evento tuvo lugar en la plaza principal donde convergieron centenas de personas, manifestando el Edil que la época decembrina es la temporada ideal para disfrutar de la familia y renovar los valores, añadiendo que el encendido del árbol va dedicada a todos los migrantes que en fechas próximas retornarán a sus lugares de origen para un reencuentro familiar. En este marco aprovechó dar a conocer su participación en la 7ª Caravana de Migrantes que partirá desde Laredo, Texas hasta éste Pueblo Mágico y que serán recibidos con una tradicional huapangueada. Agradeció también a todos los presentes y de manera general a los xilitlenses por su apoyo, “decirles que el año que termina no ha sido fácil, pero con la satisfacción de nuestra parte de estar poniendo nuestro mejor empeño en cumplir con la palabra empeñada y los hechos están demostrando, en lo particular y de mi esposa Yaret del Rocío les deseo paz, unidad y sobretodo el amor de Dios esté en el corazón y hogar de todos ustedes, Feliz Navidad y Prospero año 2017”. Posteriormente a la cuenta de 10 de manera regresiva y con el apoyo de todos los asistentes, encendió el árbol navideño adornado por miles de luces multicolores y música navideña, convirtiéndose en un momento mágico, dando paso enseguida a la presentación de una pastorela a cargo de la Casa de la Cultura del ayuntamiento xilitlense. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Hasta 4 horas en el sol pasaron abuelitos para cobrar 70 y Más Aumentan enfermedades respiratorias por el frío Operativo de decomisos no es por capricho del ayuntamiento Entrega Jurisdicción Sanitaria 100 paquetes de medicamento El Cristiano tendrá su asamblea general