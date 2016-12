Apreciaciones Sorpresa inesperada, nadie lo podíamos creer, el profesor Claudio Salas acaba de morir dijeron la noche del viernes, eran las nueve de la noche, a las 7:50 de la noche sucedió. Este hombre carismático, sencillo y humilde, algo de lo que pocos gozan, refieren fue víctima de una convulsión y presumiblemente un paro cardiorespiratorio fulminante. La noche del pasado viernes, en el hospital de Jacala fue diagnosticado sin signos vitales el ex alcalde de Jacala Claudio Salas García, quien fungió en la administración 2012-2016. Este domingo en punto de las 12 del medio día sus restos serán homenajeados de cuerpo presente en La Plaza del Huapango, donde se celebrará una misa y partirá al panteón de San Nicolás, de donde era originario. Fue todo un gran personaje que contaba 54 años de edad, licenciado en educación básica egresado de la normal licenciado Javier Rojo Gómez de Pachuca, se retiró de ejercer para dedicarse a la actividad de la agricultura y ganadería. Promulgador de la carrera infantil ya tradicional de Jacala a San Nicolás. Zoila Márquez su esposa, también profesora, con quien procreó dos hijos, una familia muy integrada, muy orgullosa lo presumió siempre. El hombre, aficionado al huapango, le gustaba de verdad, era completamente creíble su gusto no algo que se hace por compromiso. Él el huapango lo bailaba gustoso. No lo hacía por cumplir un protocolo, lo bailaba por que le gustaba y por eso la Plaza del Huapango se hizo, habrá mentes que han buscado retírarlo o no darle el espacio que merece pero hoy más que nunca ese espacio debe quedar firme, si así lo quieren los jacaltecas. Debe ser un espacio inamovible, no por Claudio, sino por lo que representa para todos ellos. De las muchas obras de drenajes, agua, pavimentación y muchas más destacan algunas en lo especial, el Puente de Quezalapa, gestionado al entonces diputado Javier Amador de la Fuente y con el ex gobernador Francisco Olvera Ruiz; la Unidad Deportiva que es testigo de un espacio multidiciplinario en el que pensó como buen deportista que fue. Además de las canchas de fútbol 7 realizadas en la cabecera, el tramo carretero de San Nicolás a Octupilla, siempre buscó respaldar al campo y realizó los pozos de captación de agua preocupado por el problema del estíaje para los productores y ganaderos. Claudio Salas consolidó la Unidad Básica de Rehabilitación, le dio un cambio a la Casa de Cultura Regional, eso y muchas más obras de las que los ciudadanos están agradecidos. Pascual Chárrez Pedraza, como se esperaba, nos presenta como novedad en Hidalgo el modelo de policía turística, primero hay que despejar dudas, no es que toda la corporación cambie a este modelo de policía, esta será una policía alterna dentro de a misma corporación policiaca que cuida a la ciudadanía. Efectivamente esta ramificación interna es de vanguardia que garantiza la seguridad de sus visitantes nacionales y extranjeros. Ahora sigue el más pesado paso, la formación de elementos que cuenten con los conocimientos en materia gastronómica, histórica, usos y costumbres, entre otros; así como los protocolos establecidos para cumplir con funciones preventivas que favorezcan la estancia de los visitantes en la entidad y al mismo tiempo, preservar el patrimonio cultural del municipio. Esta ramificación interna la componen 70 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, buscan la primera generación de la Policía Turística, estarán ubicados en las principales carreteras y destinos turísticos de la entidad, atendiendo además a la modernización de zonas históricas y arquitectónicas, lo que deriva en la necesidad de conservar la buena imagen y el patrimonio cultural del municipio. Chárrez Pedraza, estuvo acompañado del Coronel Manuel Silva Niño, Agregado de Policía a la Embajada de Colombia en México; Sargento Jorge Grey, de la Policía Nacional de Colombia; Lic. Silvia Angélica Peña Hurtado, Asesor del Congreso de la Unión; Cmte. Mario Bautista Pérez, Secretario de Seguridad Pública Municipal de Ixmiquilpan; Sub Inspector Porfirio Díaz González, Coordinador Regional de la Policía Estatal de Ixmiquilpan; Inspector Héctor Ledezma Hernández, Comisionado de la Policía Federal en Ixmiquilpan; Álvaro Mena Domínguez, Director General del SICEN Región Ixmiquilpan entre otras personalidades. Y para los enviados o mal intencionados con el tema, tienen que entender el objetivo, primero que se trata de que estos colombianos como agregados son los responsables de certificar al personal, de acuerdo a protocolos internos, estos trajeron la experiencia a México para conocer el status que deben seguir como lo hacen ellos en su país. Ayer Edgar Facundo Guerrero Ixmiquilpan dirigente de la organización Proyecto Hidalgo Región Ixmiquilpan (PROHIR) llevó a cabo la firma convenio con las organizaciones de Unión de Comerciantes de Maguey Blanco A.C. y Arriba Hidalgo A.C. Tianguistas del municipio de Mixquiahuala, con la intención de un trabajo conjunto en pro de sus agremiados para alcanzar metas conjuntas. Los líderes Enrique Pérez Martín y Oscar López Sandoval, el primero administrador del Tianguis Maguey Blanco y el segundo presidente de la Asociación de Comerciantes MB AC y Domingo Olguín Quijano representante de Arriba Hidalgo A.C., así como Edgar Facundo Guerrero firmaron el convenio de colaboración y apoyo para beneficio común de los agremiados.