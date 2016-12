Buscan que recorte presupuestal no afecte a los Ayuntamientos No hay porque preocuparse, pues los rubros de mayor importancia no se verán afectados, dice Ugalde Montes. De gira de trabajo por este municipio, el titular de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, José Luis Ugalde Montes, reconoció que se viene un año difícil para los Ayuntamientos, sin embargo, dijo que no hay porque preocuparse, pues los rubros de mayor importancia no se verán afectados, e instó a los alcaldes a administrar muy bien los recursos. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios José Luis Ugalde Montes, titular de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado. Entrevistado respecto al recorte presupuestal, el encargado de las finanzas del estado, respondió, -“En el mes de noviembre tuvimos una reducción importante en las participaciones, sin embargo diciembre con los ajustes anuales, vamos a salir arriba en todos los municipios de lo que teníamos presupuestado para 2016, para el 2017 en materia de participaciones hay un estimativo de que podemos salir bien”. Sin embargo dijo hay recortes particularmente en los programas federales que se ejecutan en el estado, -“No los que pasan en la Secretaria de Finanzas, no los que ejercen las dependencias federales acreditadas en el estado y estamos gestionando para que todos esos reportes se puedan compensar con programas adicionales, yo el día de ayer tuve una reunión en la ciudad de México, con el subsecretario de egresos precisamente pidiendo el apoyo, están valorando para el sector educativo, para el sector salud, que son los que más problemas tienen ahorita, pero estamos tratando de que no afecte”. Finalmente, Ugalde Montes, añadió, -“Esperemos que el impacto en los ayuntamientos sea mínimo o no haya impacto y que los programas sociales prioritarios del estado no se vean afectados”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Autoridades de Cojolapa piden sistema de agua potable Miky Ortiz inauguró comedor en la Bocanegra Locatarios afectados por obra en la Juárez Piden construcción de cocina para primaria Inauguran Centro Electrónico de Trámites Gubernamentales