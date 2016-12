En 2017 por segundo año consecutivo se contendrá gasto operativo: Carreras Hay presión presupuestal en los sectores educativo y de salud. El Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López, aseguró que en materia presupuestal para el ejercicio fiscal 2017 se contendrá el gasto operativo (capítulo 1000), el cual por segundo año consecutivo se manejará sin incrementos y adicionalmente se recortarán los capítulos 2000 y 3000, respectivamente, para poder dar la mayor prioridad al gasto de inversión. Estado | Estado 0 Comentarios Juan Manuel Carreras López, gobernador del estado. En entrevista el mandatario estatal señaló que existe una presión importante en materia de gasto educativo y en salud, que tenemos que privilegiar y “que todos los recursos y todas las gestiones que tengamos que hacer ante el Gobierno Federal –que por su propia estructura de ingresos federales- se verá un poco restringido en el 2017 con respecto al 2016”. Ante ello, -agregó- “nos hace que tengamos que hacer un mayor esfuerzo los gobiernos locales para hacer frente a esos compromisos de pago que tenemos y a la vez ir reduciendo esos compromisos que se habían acumulado durante muchos años”. Por otra parte, el titular del Ejecutivo estatal recordó que durante su juventud realizó su servicio militar en las instalaciones de la XII Zona Militar al tocarle bola blanca. La lógica del servicio militar es poder brindar la instrucción militar a las y los mexicanos. Asimismo, el mandatario potosino dijo que es satisfactorio que mujeres se incorporen como voluntarias para realizar este servicio, pues “es una acción que aporta mucho a la vida de los valores civiles y de la disciplina en nuestro país”. En el relación a la situación por la que atraviesa la Dirección de Pensiones del Estado, Carreras López señaló que se tienen que hacer dos cosas; “una de ellas, es tomar medidas cada año para efecto de cumplir con las obligaciones y la segunda, realizar los estudios actuariales, ya que los sistemas de pensiones se tienen que ir actualizando de manera constante conforme se van modificando las expectativas de vida, ya que se trabaja con una serie de proyecciones basados fundamentalmente de cuánto va a vivir una persona pensionada y cuánto tiempo se tiene que pagar por ese fondo de pensiones”. Asimismo, señaló que se tomarán las medidas para prolongar hasta dónde se pueda el tema de tener un buen financiamiento en el sistema de pensiones del Estado, el cual siempre tendrá la garantía del Gobierno del Estado, “lo que necesitamos hacer es que esto no se convierta en un problema de finanzas públicas”. Finalmente, dijo que el tema radica no en la vialidad o en el no pago del sistema de pensiones, sino que se convierta en un problema que colapse todas las finanzas públicas del Estado, sino que tengas que ir tomando medidas graduales y paulatinas a efecto de mantener sano y viable este sistema y las finanzas públicas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Una de cada siete personas en el mundo, sufre de algún tipo de discapacidad. EN TULANCINGO Y ATOTONILCO EL GRANDE, LA NAVIDAD CRECE CONTIGO . Esperamos contar con un presupuesto adecuado para 2017: JM Carreras La inversión de Ford en SLP está a salvo”: Mendizábal Tiene SLP importante crecimiento económico