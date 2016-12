Que Sergio Rivera se deje de “grilla barata”: Félix Invitó a Sergio Rivera a supervisar ese bacheo, “para que valla con nosotros y vea las partes que bacheamos y a ver si las partes donde bacheamos se ha levantado el asfalto para que no diga que es de mala calidad. San Martín Chalchicuautla, S.L.P.- Tras las declaraciones del Regidor Panista, Sergio Rivera Hervert, que acusaba que el bacheo de la carretera San Martín-Tanquián, se realizó con material pésimo y no cumplía con la calidad ni se ajustaba al millón de pesos, el Coordinador de Desarrollo Social, Félix Díaz Fernández, quien le dijo, que se deje de grillas baratas. HUASTECA POTOSINA | San Martin 0 Comentarios Coordinador de Desarrollo Social, Félix Díaz Fernández Respondió, “solo le voy a responder, que con un millón de pesos bacheamos 7 kilómetros y medio aproximadamente bien bacheado, la carretera estaba en malas condiciones, bacheamos lo más que se pudo en tramos aislados y llegamos hasta 3 palmas, y avanzamos un poquito más, le pregunto a Sergio Rivera que hicieron con los 17 millones de pesos que les otorgaron para ese camino en el último año de la administración anterior y el camino está totalmente destruido, no podemos escupir para arriba porque nos cae en la cara, si estamos haciendo mucho con poquito recurso, en lugar de hablar hay que voltear para atrás”. Añadió, “se bachearon con un millón 150 mil pesos, de la Providencia a San Martín que son 11 kilómetros y estaba también en pésimas condiciones, pero es una carretera que el trienio anterior la hizo, la asfalto y ya tenía hoyos, en un año no podía estar en las condiciones en las que estaba, la carretera a Tanquián tiene más de 20 años y nunca se le había metido recurso, no se puede comparar una cosa con otra”. El Coordinador, invitó a Sergio Rivera, “para que valla con nosotros y vea las partes que bacheamos y a ver si las partes donde bacheamos se ha levantado el asfalto para que no diga que es de mala calidad, esa es una, bacheamos lo que supuestamente ellos arreglaron y ahí está, se han hecho otros hoyos, porque la carpeta está en muy mal estado, de grilla barata ya estamos fastidiados, la gente quiere ver las realidades que estamos haciendo”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Renáu y Teófilo buscan la dirigencia Panistas ratificarán a a concejeros estatales Agradecen apoyo para fomentar el Xantolo UBR conmemora a personas con discapacidades Acusan que delegado hace a un lado al comité del PRI