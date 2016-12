Multarán a la DAPA por tiradero de basura clandestino: Ecología Contribuyeron a formar un botadero clandestino de basura. Debido a que fueron sorprendidos de nueva cuenta contribuyendo a la creación de un tiradero clandestino, que ya había sido retirado a espaldas del organismo operador de agua potable de la ciudad, la dirección de Ecología Municipal emitirá una multa contra la DAPA. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Por un tiradero a espaldas del organismo, la DAPA seria sancionada con una multa por Ecología Municipal. Lo anterior fue informado por Bernardo Saldaña, Director de Ecología, el cual señalo que tras una inspección, volvieron a detectar que a espaldas de las instalaciones de la DAPA ubicadas a un costado de la carretera Valles-Mante, se encontró de nueva cuenta un tiradero clandestino de basura, en el cual no solo las oficinas arrojan sus desechos, si no también algunos estanquillos que se encuentran en los alrededores. “Nosotros como dirección de ecología detectamos esa irregularidad y platicamos con ellos en tiempo y forma, mucho antes de que sucediera esto y se comprometieron a quitar esa basura, haciendo todo lo que se tienen que hacer por parte de su mantenimiento, y lo hicieron pero volvieron a hacer lo mismo, y yo creo que ahí no es una falta de conocimiento es una reincidencia por la misma gente que tiene ahí, ya es una cuestión interna que no acatan las disposiciones”, señalo Saldaña. Agrego que dicha situación no se puede desmentir tanto por Ecología como por la misma dirección de Agua Potable, dado que fueron apercibidos en tiempo y forma comprometiéndose a realizar las acciones necesarias para eliminar el tiradero, señalando que ya son sujetos a una sanción económica de 2 mil 500 pesos. Por su parte, Edgardo González, director de la DAPA, confirmo el apercibimiento realizado por Ecología, agregando que cumplirían con el pago de la multa, además de realizar las acciones necesarias para que esta cuestión no se vuelva a repetir. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Sin problemas con empresas por pago de aguinaldos: CTM Afinan los operativos decembrinos: Terán Regidor ya gastó el aguinaldo en compromisos y aun no lo cobra Inhumano el trato en el ISSSTE: Jubilados Segunda asamblea iniciaron Testigos de Jehová