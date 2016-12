Indígenas piden al Gobierno Estatal, considerar peticiones de localidades Manifestaron que es necesario que proyectos productivos y beneficios sean otorgados a quienes realmente requieren el apoyo. Xilitla, S.L.P.- El pasado miércoles 30 de noviembre, concluyó la Consulta Indígena para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, misma que se llevó a cabo en cuatro sedes al interior del Municipio, informó el Director Municipal de Asuntos Indígenas, Cruz Simón Ángel. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios Cruz Simón Ángel, Director Municipal de Asuntos Indígenas. “Ahora esperamos que después de avernos tomado en cuenta para la elaboración del Plan de Desarrollo, el gobierno si nos cumpla y las propuestas no solo se queden en papel porque tememos la esperanza que nuestra voz ahora si sea escuchada”, indicó. Las principales necesidades son la falta de empleo, pavimentación de caminos, educación, vivienda, seguridad y un buen gobierno. El día 15 de octubre en la localidad del Naranjal, perteneciente al Ejido El Cristiano, el 29 del mismo mes en la localidad de Tlaletla, y el 18 de noviembre en el ejido Ixtacamel, actividad en la que se contó con la participación de las autoridades ejidales y habitantes en general quienes plantearon cada una de las necesidades de mayor prioridad en cada una de las localidades. El titular de Asuntos Indígenas, consideró que importante que el Gobierno del Estado los haya tomado en cuanta para la elaboración del Plan de Desarrollo, “porque así ellos se van a dar cuenta que en nuestras comunidades existen muchas necesidades y esperamos una respuesta a cada una de estas”, indicó. En el caso de la falta de empleo para los habitantes de las comunidades, “ahora ya no hay mucha cosecha como antes y de ahí comíamos, pero si no hay cosecha no hay que comer y nuestros hermanos indígenas se ven en la necesidad de emigrar”. Los reclamos, es que los proyectos productivos que son autorizados por los gobiernos, les sean entregados a quienes realmente los necesitan para que las familias los trabajen y consideró que solo así se acabará con la pobreza. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Más de 15 mil alumnos saldrán al periodo vacacional decembrino Con desfile conmemoran Día Internacional de discapacitados Pacheco realizó gira en la Sierra Alta de Xilitla Alcalde encendió el árbol navideño Hasta 4 horas en el sol pasaron abuelitos para cobrar 70 y Más