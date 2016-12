Ixmiquilpan pionero en modelo de Policía Turística Encabezando el evento el Presidente Municipal, se contó con la presencia de personal de la Policía Nacional de Colombia, pioneros en la implementación de este servicio a los turistas. Ixmiquilpan, Hgo.- Con la creación de la Policía Turística, Ixmiquilpan se consolida como un destino de vanguardia que garantiza la seguridad de sus visitantes nacionales y extranjeros. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Los más de 70 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal conformarán la primera generación de la Policía Turística. El objetivo es la formación de elementos que cuenten con los conocimientos en materia gastronómica, histórica, usos y costumbres, entre otros; así como los protocolos establecidos para cumplir con funciones preventivas que favorezcan la estancia de los visitantes en la entidad y al mismo tiempo, preservar el patrimonio cultural del municipio. Los más de 70 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal conformarán la primera generación de la Policía Turística, estarán ubicados en las principales carreteras y destinos turísticos de la entidad. Estas acciones muestran el compromiso del Dr. Pascual Chárrez Pedraza para cumplir con la tarea de proteger y servir a los turistas. Este viernes se realizó la presentación del nuevo modelo de policía único en el Estado, encabezando el Dr. Pascual Chárrez Pedraza, Presidente Municipal; acompañado del Coronel Manuel Silva Niño, Agregado de Policía a la Embajada de Colombia en México; Sargento Jorge Grey, de la Policía Nacional de Colombia; Lic. Silvia Angélica Peña Hurtado, Asesor del Congreso de la Unión; Cmte. Mario Bautista Pérez, Secretario de Seguridad Pública Municipal de Ixmiquilpan; Sub Inspector Porfirio Díaz González, Coordinador Regional de la Policía Estatal de Ixmiquilpan; Inspector Héctor Ledezma Hernández, Comisionado de la Policía Federal en Ixmiquilpan; Lic. Álvaro Mena Domínguez, Director General del SICEN Región Ixmiquilpan; Prof. Victoriano de la Cruz Rivera, Secretario Municipal; Prof. José Chárrez Pedraza, Director de Gobierno Municipal; L.C. Carlos Alberto Ramírez Martínez, Secretario de Finanzas Municipal; Cmte. Marcelino Capula Martínez, Director de Protección Civil y Bomberos de Ixmiquilpan; Lic. Antonio Manzo Garrido, Director de Turismo Municipal; Regidores y Síndicos de la H. Asamblea Municipal; Secretarios y Directores del Ayuntamiento, entre otros. A las 12:00 horas arribaron al Jardín Principal en donde llevaron a cabo el pase de lista y revista a la Policía Municipal, posteriormente, se trasladaron a las instalaciones del Teatro Hidalgo para llevar a cabo la ceremonia solemne de presentación de la Policía Turística de Ixmiquilpan, comenzando con el acto protocolario, entonando el Himno Nacional Mexicano en la lengua materna hñahñu, seguido del Himno Nacional de Colombia. El Dr. Pascual Chárrez Pedraza señaló, que Ixmiquilpan se vistió de gala y principalmente el mensaje a la comunidad se traduce en que en el municipio se vive un ambiente de paz y tranquilidad, el cual se realiza principalmente para los ixmiquilpenses así como también a las personas que visitan nuestro municipio. Destacó “sabemos que un turista que se va contento trae más turistas, a nuestro policía lo vamos a instruir que aprenda a hablar inglés para que atienda bien al extranjero y que ese policía comprenda la necesidad del turista. Queremos tener por lo menos 50 elementos que estén equipados, con la mejor de las capacitaciones y de tecnología de punta para la atención; que sea permanente porque la actividad turística es para toda la vida. No es crear fuentes de empleo, es solucionar un problema”. Por su parte, el Coronel Manuel Silva Niño señaló, que el Policía de Turismo es la persona encargada de garantizar la seguridad ciudadana que asiste a diferentes lugares turísticos, no dejando de lado su servicio y protección a quienes radican dentro del municipio; señalando también que se debe implementar un programa de participación ciudadana para dar un sentido de pertenencia y que toda la comunidad colabore. Al término el Dr. Pascual Chárrez acompañado del Coronel, Manuel Silva y del Sargento, Jorge Grey en la Explanada a Miguel Hidalgo colocaron una ofrenda floral e hicieron guardia de honor a los pies del monumento al Padre de la Patria. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Colombia visita Ixmiquilpan Firman convenio “prosperidad para el Valle del Mezquital” El sol sale para todos Forrajeros piden cuidar El mercado local Realizan construcción sobre banqueta