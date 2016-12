¡JACALA DE LUTO! Murió el ex alcalde, Claudio Salas García, víctima presumiblemente de un paro cardiorrespiratorio. Jacala, Hgo.- Víctima de una convulsión y presumiblemente un paro cardiorrespiratorio fulminante, alrededor de las 8:00 de la noche de pasado viernes, en el hospital de Jacala fue diagnosticado sin signos vitales el ex alcalde de Jacala, Claudio Salas García, quien fungió en la administración 2012-2016. Este domingo en punto de las 12:00 del medio día sus restos serán homenajeados de cuerpo presente en La Plaza del Huapango, donde se celebrará una misa y partirá al panteón de San Nicolás, de donde era originario. HIDALGO | Jacala 0 Comentarios Actores políticos y ciudadanos se volcaron a la redacción de este medio para interpretar un adiós formal. Claudio Salas García fue todo un gran personaje que contaba 54 años de edad, Licenciado en educación básica, egresado de la Normal Licenciado Javier Rojo Gómez de Pachuca, se retiró de ejercer para dedicarse a la actividad de la agricultura y ganadería; Lo definía como su pasión personal “era andar detrás del ganado”. El fútbol, el básquetbol, puso su corazón al huapango, promulgador de la carrera infantil ya tradicional de Jacala a San Nicolás. Su esposa Zoila Márquez, también profesora, con quien procreó dos hijos, una familia muy integrada, muy orgulloso lo presumió siempre. Salas García Gracias por su gran gusto por el huapango se procuró en realizar un sueño, que el huapango contara con su plaza, se define como “La Plaza del Huapango”; una de las obras más emblemáticas que es un gusto popular en ese pueblo con tradición huapanguera. De las obras de drenajes, agua, pavimentación y muchas más destacan algunas en lo especial, el Puente de Quezalapa, gestionada al entonces diputado Javier Amador de la Fuente y con el ex gobernador Francisco Olvera Ruiz, la Unidad Deportiva que es testigo de un espacio multidisciplinario en el que pensó como buen deportista que fue. Además de las canchas de futbol 7 realizadas en la cabecera, el tramo carretero de San Nicolás a Octupilla, siempre buscó respaldar al campo y realizó los pozos de captación de agua preocupado por el problema del estiaje para los productores y ganaderos. Claudio Salas consolidó la Unidad Básica de Rehabilitación, le dio un cambio a la Casa de Cultura Regional, eso y muchas más obras de las que los ciudadanos están agradecidos. Actores políticos y ciudadanos se volcaron a la redacción de este medio para interpretar un adiós formal a su amigo, compañero y vecino del municipio de Jacala. Pie de foto: Hoy a las 12:00 del medio día rendirán homenaje de cuerpo presente al ex alcalde, Claudio Salas García en la Plaza del Huapango. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Palmeras enfrentan su extinción Concurso de Huapango un orgullo De todos los Jacaltecas ¡Panistas esperan pleito y olvido! Canarios se corona campeón De la liga de veteranos Invitan a Concurso Nacional de Huapango en Jacala